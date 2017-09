Pardubický kouč zavelel: Cizinci budou naslouchat pokynům jen v češtině

„Taky jsem šel do Ameriky a musel se naučit anglicky. Jedině snad Pálffy nebo Demitra řekli: Ať se naučí oni slovensky, když mě tu chtějí. Není to jednoduchá řeč, ale základní pokyny, co jsou na ledě, by umět měli,“ podotýká Holaň.

Těžko si lze představit, že o přestávce mezi třetinami do sebe budou cizinci se slovníkem v ruce hrnout nová slovíčka. Holaň sám dobře ví, jaký recept je nejpřínosnější. „Všeobecně se říká, že nejlíp se rozmluví, když jdou s Čechy spolu na pivo. Řekl jsem jim, že kdykoli budou chtít s něčím pomoci i mimo hokej, jsem k dispozici. Potřebuju, aby podávali stoprocentní výkony,“ říká šéf střídačky.

On-line Duel Pardubice vs. Sparta sledujte podrobně.

Jedním z nových borců, jehož jméno by mohla aréna často vyvolávat po vstřelení gólu, je Kanaďan Peter Quenneville.

„Brali jsme ho s tím, že jsme ho viděli v několika sestříhaných zápasech na videu, je to střelec. To je vidět i na tréninku. Ví, odkud pálit, střelu má propracovanou. Ale nedokázal to ještě v naší extralize. Nebudu brát dánskou ligu. Na druhou stranu, když to člověk v sobě má a je schopen střílet góly dlouhodobě, věřím, že je schopný se prosadit i tady,“ přeje si Holaň.

Gólově zdařilou přípravu má za sebou i Francouz Sacha Treille, který na rozdíl od jiných zahraničních posil již v extralize v minulosti nastupoval.

„Ví, do čeho jde. Tehdy byl mladší, dneska už je zkušenější. Uvědomil si, jaké chyby předtím udělal a čeho se chce vyvarovat. Bere to jako velkou výzvu a znovuzrození, protože ve Francii už stagnoval a chtěl se posunout dál. Není mu tolik, aby si ještě nemohl zahrát kvalitnější hokej než ve Francii,“ míní pardubický trenér, jenž od dnešních 18 hodin povede tým v úvodní partii proti pražské Spartě.

„Je to něco jiného. Připravujeme se tak, že chceme hrát hlavně naši hru, soupeře až tak nesledujeme, i když to máme odskautované,“ dodává Holaň, který bude chtít, aby tvář mužstva zůstala stejná, i když se styl hry bude přizpůsobovat soupeřům.