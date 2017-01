Ligový výpadek je citelný. Ale to se spraví, tvrdí brankář Hübl

Že se dostane do pardubické branky takhle brzo, to vážně nepředpokládal. Exlitvínovský gólman Jaroslav Hübl, který do kádru Dynama přibyl jen pár hodin před úvodním buly duelu v Mladé Boleslavi, do ní musel už od druhé třetiny.

Martin Růžička, jenž boleslavské retro-utkání mezi tyčemi zahajoval, totiž v úvodní části třikrát inkasoval. Minimálně gól „do šatny“ na 3:0 pro domácí přitom šel na jeho vrub; u zbylých mu projeli před očima protihráči.

„Hned, jak se šlo z ledu, mi trenér brankářů (Jaroslav Landsman) řekl, že půjdu chytat. Věděl jsem to okamžitě,“ komentoval 34letý Hübl svůj nástup do brankoviště. Ani on sám neměl po zápase úplně čisté svědomí, přestože Pardubice dlouho držel.

Po řadě kvalitních zákroků dostal ve 49. minutě laciný gól z hole boleslavského Hyky, který po sólu od vlastního obranného kruhu zamířil přesně mezi Hüblovy nohy. Hykova trefa na 1:4 z pohledu Dynama opatřila pardubický výsledkový zmar definitivní parafou.

„Mám toho dost... Chytalo se mi celkem dobře, i když mi některé puky vypadávaly. Přece jen si potřebuji navyknout zpátky na extraligu a jiný styl hokeje. Měl jsem dva dny volno a v pondělí trénink v Mostě. To nebyla optimální příprava na zápas,“ přiznal Hübl.

Ten v prvoligovém Mostě strávil drtivou většinu dosavadního průběhu sezony. A dlužno podotknout, že se mu v posledním mužstvu WSM ligy moc nedařilo - ve třech prosincových mačích pustil hrozivých 15 gólů.

„Nejvyšší soutěž jsem chytal naposledy v Olomouci začátkem prosince. Měsíc přestávky je znát, výpadek je citelný, tempo rychlejší... Ale já se do toho dostanu,“ věřil zkušený brankář.

Mrzelo ho, že za stavu 1:3 Dynamo nedalo kontaktní gól. „Měli jsme tam brejk dvou na jednoho, a kdybychom ho proměnili, domácí by možná znervózněli. Bohužel jsme branku nevstřelili. Naše přesilovky nevypadaly špatně, až na jednu jsme však žádnou další nevyužili,“ konstatoval Hübl.

I přes neúspěch, pro Pardubice letos už třiadvacátý, si zatím nové angažmá pochvaluje. „Parta kluků je tu perfektní, zázemí neuvěřitelné. Teď to c