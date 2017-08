Zlín porazili. Dalším sokem pardubických hokejistů bude Olomouc

„Chceme pokračovat v nastavené práci s drobnými změnami v sestavě. Do branky nastoupí Martin Růžička, zahraje si obranná dvojice Alexandr Grebeňuk - Ladislav Havlík a v útoku počítáme s Ondřejem Pannou. Hodláme praktikovat to, co chceme vidět v extraligových zápasech,“ nastínil kouč před čtvrtečním duelem s Olomoucí (od 18 hodin v aréně).

Majitelé sezonních permanentek se na zápas dostanou zdarma jen s poukazem na ně, vstupné pro další fanoušky pak činí 50 korun.

Holaňovo Dynamo v úterý hrálo ve Zlíně a díky gólům Rolinka (trefil se dvakrát), Treilleho, Bojka a Quennevillea jej porazilo 5:3.

„Oba týmy sehrály kvalitní utkání, které mělo náboj, tempo a úroveň. Z tohoto hlediska jsme spokojeni. Vyzkoušeli jsme si nové herní varianty, hráli jsme na tři obrany a čtyři útoky dle našeho plánu. Střídali jsme dvě formace na přesilovky a čtyři na oslabení. Z tohoto pohledu jsme se posunuli dál,“ poznamenal kouč Východočechů.