Hradecký Koukal o přípravě: Měli jsme aspoň jednou vyhrát za tři body

Vyléčil bolavá záda a po menším tréninkovém výpadku si poprvé zahrál za klub, do kterého v létě přišel. V prvních třech zápasech letní přípravy s týmem uhrál tolik bodů, že to stačilo na vítězství v turnaji a hned na začátku si tak mohl užít radost z poháru a ovace vděčného hradeckého publika.

Přesto nebyl hokejový útočník Petr Koukal, jedna z nejvýraznějších letních akvizic hradeckého Mountfieldu, stoprocentně spokojený. „Měli jsme vyhrát za tři body. Aspoň jednou,“ vysvětloval Koukal po zápase s Pardubicemi, v nichž strávil většinu svého hokejového života, co mu k úplné spokojenosti na zápasový úvod angažmá v Hradci chybělo.

Mountfield si pro obhajobu prvenství v Mountfield Cupu došel poté, co ve všech zápasech vyhrál za dva body. Jižní Koreu a Pardubice porazil po prodloužení, Spartu po samostatných nájezdech.

Jsou to ale stále vítězství...

To ano, ale v sestavě, v jaké jsme vyrukovali, jsme měli aspoň jednou vyhrát. Třeba s Pardubicemi, které tam zkoušeli několik borců, zatímco my byli skoro v plné síle. Na druhé straně tohle pro soupeře těžší být může, ti kluci, co jsou zkoušení, hrají o místo, chtějí se ukázat.

Co vám k tomu chybělo, abyste porazili třeba právě Pardubice?

Byla tam řada momentů, které jsme zkazili a mohli jsme je využít líp, což ale platilo o všech našich zápasech. Ukázalo nám to, že máme na čem pracovat.

Na závěr turnaje jste si asi poprvé v kariéře zahrál proti Pardubicícm, kde jste dlouho hrál a které hodně stály o to, abyste se tam vrátil. Jaké to bylo?

Hlavně to nebylo poprvé, už jsem proti nim hrál jednou v extralize, když jsem hostoval v Plzni. Tehdy tam Pardubice 1:0 vyhrály a já šel za měsíc zpátky. Jasně že to člověk vnímá, ale že by nějak úplně zvlášť, to snad ani ne. Vždyť já už z pardubické sestavy skoro nikoho neznám, hodně se to vyměnilo. Chápu ale, že pro fanoušky to téma je.

Také vám to Pardubičtí dali pocítit transparentem: Vítej doma, Péťo. Všiml jste si toho?

Všiml a patří to k tomu, dalo se to čekat. Asi toho ještě víc uslyším, až se bude hrát extraliga. V Pardubicích ale hrajeme až ve 26. kole, tak uvidíme, co vymyslí. Něco to určitě bude.

Co říkáte fanouškům vůbec, na derby jich přišlo přes pět tisíc i přesto, že jde o letní přípravu?

Klobouk dolů, přijelo jich hodně i z Pardubic. A také tomu odpovídala i úroveň hokeje. Když si vzpomenu na přípravné zápasy třeba před deseti lety, tak to byly takové pochoďáky, trochu se zrychlilo, když přijela cizina. Ale tohle už byl regulérní zápas.

Jak tomu moc vadila kvalita ledu?

Je to hrozný, ale je to léto a pro obě mužstva je to stejné. Pochopitelně to není příjemné, nejhorší je, že se vám puk najednou zastaví. Jsou ale hráči jako Jarda Bednář, kteří jsou hodně u puku a jsou z toho nešťastní.

Všechny tři zápasy jste odehrál v útoku s Richardem Jarůškem a Rudolfem Červeným. Jak se vám s nimi hraje?

Já nemam problém hrát s nikým, ale tohle jsou šikovní hráči, takže v pohodě. Šancí jsme měli dost, jen jsme měli dát dva tři góly navíc, měli jsme být důraznější.

A jak se hrálo vám?

Jsem rád, že jsem to vydržel. Kvůli zádům jsem měl trochu tréninkový výpadek, ale už je to v pořádku. Ještě potřebuji trochu potrénovat a dohnat konci.