Nic než střílet neumím, smál se plzeňský útočník Kubalík

„Doufám, že nás to nakopne. I naše fanoušky musíme potěšit. A šanci máme hned v pátek proti Litvínovu,“ hlásil útočník Miroslav Preisinger. Škoda zastavila parádní sérii Moravanů, kteří bodovali devětkrát v řadě. A navíc Vítkovickým pokazila oslavy.

Domácí nastoupili v replikách červených dresů, ve kterých klub odehrál před 80 lety vůbec první ligový duel. „Nevím, jestli klukům zamotaly hlavy ty retrodresy, nebo naše bodová šňůra. Ale na to jsme je upozorňovali, stejně jako na to, že nás čeká kvalitní soupeř,“ posteskl si vítkovický kouč Pavel Trnka, jinak rodilý Plzeňák.

„Ani jsem nevěděl, že Vítkovice mají takovou sérii. Každopádně jsme rádi, že jsme jim to uťali,“ přiznal gólman Škody Matěj Machovský. Plzeň předtím s rivalem dva zápasy prohrála, až teď slavila. „Jenže my měli celý podzim špatný. Až teď konečně hrajeme tak, jak chceme,“ podotkl Machovský.

K bodům týmu pomohl i 18. zásah Kubalíka, nejlepšího kanonýra extraligy. Už v páté minutě zvyšoval ostrou ranou v přesilovce na 2:0. „Vždyť já ani nic jiného než střílet neumím,“ líčil Dominik Kubalík. „Áda Stach to dal na Kácu (Kadlece) a ten automaticky věděl, že mi to dá na volej. Já zavřel oči a vystřelil. Takhle to zkoušíme i na tréninku.“

Kubalík má na čele tabulky střelců už náskok tří gólů na trio pronásledovatelů Vondrka, Vrána, Zaťovič. „Bylo by fajn tuhle trofej obhájit, ale tým je na prvním místě. Teď je nejdůležitější vyhrávat,“ reagoval mladý střelec.