Zbytečně blázníme, zlobí se plzeňský obránce Kadlec

„Nějak nám to po pauzách nefunguje, nevím proč. Musíme si o tom promluvit, ale to patří do kabiny,“ reagoval po porážce s Mladou Boleslaví 1:2 obránce Petr Kadlec.

Škoda po téhle ztrátě pustila rivala na devátou příčku, jedenáctý Zlín ztrácí na Plzeň jen dva body a má ještě dohrávku ve Vítkovicích k dobru. „Musíme teď rychle zapomenout. V tabulce je to pořád o bod, o dva. V pátek jedeme do Hradce Králové a musíme tam vyhrát,“ burcoval útočník David Stach.

S Kadlecem byl u jednoho z klíčových momentů středečního souboje. Při přesilovce domácím ujel Hyka, Machovský proti jeho střele sice zasáhl, ale vracející se Stach v pádu trefil brankáře do betonů a usměrnil puk do branky. Tenhle „vlastňák“ poslal Boleslav ve 13. minutě do vedení.

„Sehráli jsme to po buly špatně, nedohodli jsme se. Já do toho na modré vletěl a byl z toho brejk,“ popisoval situaci Kadlec. Smolné dílo pak dokončil Stach: „Sprintoval jsem zpátky, chtěl skočit rybičku, jenže jsem netrefil puk a ještě vrazil do gólmana. Kdybych to mohl vrátit, vůbec nikam neskáču...,“ litoval.

Srovnat se Plzni nepovedlo, i když měla v utkání k dispozici sedm přesilových her. „Kdybysme dokázali vyrovnat na 1:1, možná to bylo jiné. Je špatně, když nás takhle srazí první gól. Byla to chyba, ale to se stává a stalo se to teprve na začátku zápasu. To by nás mělo spíš nakopnout. Bohužel, byli jsme tam vybláznění,“ zlobil se Kadlec.

Až v 58. minutě za stavu 0:2, kdy Plzeň odvolala gólmana a hrála v šesti proti čtyřem, právě Kadlec snížil. Ale na remízu už tým nedosáhl. „Ještě jsme to mohli zvrátit, škoda,“ uvedl Stach. „Ale zápas rozhodly především naše přesilovky. Nedokázali jsme je využít, nesehráli je dobře. Ale teď nesmíme dát hlavy dolů. Je před námi posledních šest kol a musíme to ubojovat.“ Zatím Plzeň balancuje nad propastí...