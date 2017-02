Nejlepší by bylo Boleslav porazit, ví plzeňský brankář Machovský

Přišla vám ta pauza vhod?

Těžko říct. My jsme poslední zápas před ní v Olomouci neodehráli nejlépe (prohra 1:3 - pozn. aut.). Musíme se znova nastartovat.

Jak nejlépe to udělat?

Nejlepší by bylo vyhrát s Mladou Boleslaví. To by zvedlo naše sebevědomí a mohli bychom šlapat dál.

Máte nějaký recept, jak se znovu rychle dostat do tempa?

To ne, já jedu pořád stejně, každý trénink, každý zápas. Snažím se, aby to fungovalo.

A ono to teď funguje. Koukal jsem na statistiky a pět nebo více gólů jste inkasovali naposledy někdy v listopadu. Co se změnilo?

Trošku nám začal chytat gólman (úsměv). Musím přiznat, že v té první čtvrtině to nebyla žádná sláva. Teď hrajeme dobře i jako tým, kluci dobře brání, padají do střel...

Blíží se klíčová fáze sezony, půjde o hodně. Těšíte se?

Ale jo. Hokej hrajeme, protože nás baví. Nebude to jednoduché, ale věřím, že to zmákneme.