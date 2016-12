Občas jsem se bál vracet na střídačku, kál se plzeňský Lev. Pak rozhodl

Hodně jste se na trestné lavici bál, že to týmu pokazíte?

Nic příjemného to nebylo. Navíc tam v zápase byly dva tři momenty, kdy jsem se až bál vrátit na střídačku. Už zdálky jsem viděl, jak se na mě trenéři chystají (pousměje se). Snad jsem si to tím gólem vylepšil.

Trest pro rozhodčího Hlavní rozhodčí úterního utkání Plzeň - Brno Roman Svoboda byl potrestán za neuznání gólu Komety v 50. minutě a za závažné pochybení s přímým vlivem na výsledek přijde o čtyři zápasy. Puk po střele Němce skončil za brankovou čarou dřív, než gólmana Machovského nedovoleně atakoval útočník Haščák. Sudí trefu odvolali po dohodě, protože v této situaci nesměli použít video.

Věděl jste předem, co při té rozhodující akci uděláte?

Hlavně musím říci, že Honza Schleiss, který se mnou seděl na trestné za potyčku s Malcem, mi hned povídal: Neboj, skočíš na led a dáš gól. A na jeho slova došlo! Najížděl mi tam ještě Sklenda (Sklenička), ale obránce Němec šel mezi nás, proto jsem to vzal na sebe. Mířil jsem pod vyrážečku, Vejmelkovi puk vypadl, já jel pořád do branky a byl u něj první.

Byl jste na ledě i u situace z 50. minuty, kdy brněnský Němec vstřelil gól, ale sudí ho odvolali.

Bylo tam pár smolných odrazů. Já puk plácl Němcovi na brusli, on do toho pak nějak plácl, trefilo to Machyho hokejku a od ní puk přeplachtil do sítě. Současně tam Haščák fauloval našeho gólmana. Ve chvíli, kdy jste na ledě, vám nepřísluší posuzovat, zda platit měl či ne, to je na rozhodčích. Když pak vidíte video, je to o něčem jiném.

V zápase to občas hodně jiskřilo, bylo to tak vyhrocené?

S tak kvalitním týmem, jakým je Brno, musíte do toho jít po hlavě. A snažit se je rozhodit. Tihle hráči nemají rádi, když se pořádně dohrávají. Přineslo nám to dva body.

Ve čtvrtek vás čeká zápas ve Zlíně, 26. prosince přijede Olomouc. Vnímáte vůbec Vánoce?

Ale jo, i čas na salát a na trošku cukroví se najde. Ale v tabulce to pořád doháníme, takže i na ten svátek potřebujeme bodovat.