Musíme naplno využít každou šanci, říká plzeňský Schleiss

Na západ Čech se vrátil, aby v play-off nastoupil do 11 zápasů, v nichž vstřelil jeden gól a přidal tři asistence.

V přípravném zápase s Korejci jste dokonce nastoupil v první útočné formaci s letními posilami Gulašem a Mertlem. Jaké to bylo?

Super! Oba to jsou plejeři jako hrom, pomáhali mi. Cítil jsem se vedle nich výborně.

Zatímco oni mají místo v sestavě zřejmě jisté, vy o něj musíte tvrdě bojovat. Myslíte na to v přípravě i při zápasech?

Samozřejmě že to člověk v hlavě má. Nastoupil jsem s nimi na jeden zápas, předtím jsem hrál s Jardou Kracíkem, teď zase s Preisingerem a Chalupou. Pořád je to jenom příprava a v ní musíme ukázat, co v nás je. Hrát naplno a využít každou šanci.

Připomíná vám to loňské léto, kdy jste byl v podobné situaci? Kádr se mi ale zdá silnější než před rokem...

Je to tak, je to hodně nabité. O to víc se musíme o svoje místo rvát. Jsou tady kluci, kteří už mají něco nahráno. My ostatní musíme chtít být jako oni.

Zatím to ale vypadá, že vás to nakoplo.

Už jsem tady delší dobu. Není to, jako když jsem to zkoušel jako mladý, a nebylo to ono. Vím, že do toho musím jít s čistou hlavou a snad se ubírám správným směrem. Uvidím, jestli v kádru vydržím.

Pomohlo vám loňské angažmá ve Slavii, kde jste strávil podstatnou část sezony?

Myslím, že ano. Než jsem se rozkoukal, vypadal jsem asi hrozně, ale pak jsem strávil na ledě dost času, i přesilovky. Dodalo mi to sebevědomí. Pomohl mi i ten návrat.

Jak snášíte přípravu v horku?

Je to šílené, něco jako v bazénu na Slovanech. Led je měkký, ale musíme se s tím poprat.