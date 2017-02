Sedm gólů. Bezmoc, ulevil si zlínský kouč Hamrlík v Plzni

„Bezmoc, když to na ledě vidíte. Byla jen otázka času, kde se skóre zastaví,“ ulevil si po debaklu zlínský asistent Martin Hamrlík.

To Plzeň počítala radostné statistiky. Kanonýr Kubalík si připsal 27. branku v sezoně a přidal dvě přihrávky, dvě asistence nasbíral i defenzivní poctivec Němeček, dvakrát se trefil útočník Lev, šestadvacáté narozeniny oslavil brankou také centr Preisinger...

Jak Zlín vypadl z desítky Byla to smutná připomínka listopadové krize, během níž prohráli sedm zápasů v řadě celkovým skóre 4:29. Hokejisté PSG Zlín porážkou 1:7 nechtěně dorovnali nejvyšší prohru sezony z Třince. „Chtěli jsme si odvézt body, ale neměli jsme šanci,“ uznal obránce Miroslav Bľaťák, který se vrátil do sestavy Zlína po dvouzápasové absenci. „Je těžké se na něco vymlouvat. Byli jsme nedůslední, bez bruslení se nemůžeme dostat do přečíslení,“ shrnul Blaťák. Velký rozdíl byl ve hře v nerovnovážném stavu. Zatímco Zlín dvě přesilovky za bezbrankového stavu nevyužil, Plzeň své první dvě početní výhody zužitkovala. „Přesilovky jsou alfa a omega našich zápasů. V našich se bráníme, místo abychom útočili,“ řekl trefně kouč hostů Martin Hamrlík. „Jsou katastrofální. Místo abychom je hráli jednoduše, zkoušíme někoho najít nebo speciální nahrávky do prázdné. Přitom stačí bohatě vystřelit od modré, jenže to by musel být někdo před bránou, jinak gólman všechno pochytá,“ shrnul Bľaťák. O jediné zlínské pozitivum zpackaného pátečního večera na západě Čech se postaral junior Michal Gago, jemuž spoluhráči schovali puk za premiérovou extraligovou branku. Jeho zásah za stavu 0:7 jen kosmeticky upravil hostující debakl. Zlínští hokejisté po něm vypadli z elitní desítky, o skóre je předběhla Mladá Boleslav. I s ní mají horší vzájemné duely...

Už po první třetině odložil výstroj zlínský gólman Kašík. Poslední kapkou byla trefa Stacha, který 43 vteřin před koncem úvodní části vypálil mezi beky a Matějíček jeho švih přizvedl pod horní tyč. Plzeň v té chvíli vedla 4:0.

„V úvodu zápasu jsme výborně zvládli dvě oslabení. Šli jsme do toho s elánem, s velkým drajvem. Pak nám pomohly naše dvě přesilovky, které kluci sehráli skvěle,“ chválil i jindy strohý asistent Škody Jiří Hanzlík.

„Ale byli jsme pořád ostražití. Už jsme v letošní sezoně ztratili pár zápasů, kdy jsme vedli o tři góly. Není snadné to dohrát do konce. Svádí vás to hrát jinak, než by se mělo. Také jsme tam měli pasáže, kdy to nebylo ono, ale výsledek je zasloužený a jednoznačný,“ doplnil Hanzlík.

Jestliže Zlín o první pauze spřádal plány, jak ještě s výsledkem něco udělat, hned v 22. minutě je uťal pátou trefou Preisinger. Pak se trefil i kapitán Kratěna a když v oslabení bekhend Lva zaplul pod horní tyč, bylo jasno. „Jsme obrovsky zklamaní. Prohrát se může, ale takhle...? Hráči si možná vzpomněli na Třinec, který na Spartě dostal dvanáct gólů. I tady to mohlo takhle dopadnout,“ uznal Hamrlík.

Tenhle výsledek je pro Škodu důležitý ještě z jednoho pohledu. Při rovnosti bodů ze vzájemných zápasů přetočila proti Zlínu skóre na svou stranu. I to v boji o desítku může hrát na konci roli. „Přiznám se, že tenhle pohled jsem vůbec nevnímal,“ reagoval Hanzlík. „My věděli, že tady můžeme prohrát o dva góly. Ale když se to tam takhle sypalo, bylo to jedno,“ řekl Hamrlík.

Už v neděli Plzeň čeká další zápas pravdy na ledě dvanácté Olomouce. „Užijeme si tenhle večer a potom už Zlín hodíme za hlavu. Do Olomouce musíme jet s čistou hlavou. Zase makat, bruslit, hrát tvrdě. Dobře víme, že trenéři v kabině žádnou euforii nepřipustí,“ plánoval obránce David Němeček.

Boj o předkolo zdaleka nekončí.