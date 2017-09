Obměněná boleslavská útočná trojka: Nastupuje KleMuLe

Když spolu začali před pár lety nastupovat v jedné formaci, málokdo by dokázal odhadnout, co z toho bude za pecku. Útočná trojka Tomáš Hyka – Pavel Musil – Radan Lenc se však postupně natolik zlepšovala, až se v kompletním složení sešla v reprezentaci. Mezi fanoušky se dokonce rozšířila jejich populární přezdívka podle počátečních písmen: HyMuLe.

Jenže Tomáš Hyka dostal v létě laso z NHL a Musil s Lencem tak trochu osiřeli. Na místo vedle nich posunuli trenéři mazáka Jakuba Klepiše. O slovo se tedy hlásí KleMuLe, nová ofenzivní síla Boleslavi.

„Všichni víme, co je Klépa za hráče. Jsem přesvědčen, že nám to půjde i s ním,“ těší se na novou výzvu Radan Lenc.

Můžete popsat, jak se k vám dostala informace, že se rozpadne vaše tolik úspěšná trojka?

Já jsem se to dozvěděl po dovolené. Tomáš Hyka byl po mistrovství světa a na dovolenou se chystal, já se z ní vracel. Četl jsem to na internetu. Samozřejmě mu takové angažmá přeju, je skvělé, že si ho v Las Vegas vybrali. I pro nás ostatní to je dobrý signál, že když budeme makat jako Tomáš, tak že ty dveře za snem mohou být otevřené i pro další hráče.

Řekli jste si třeba s Pavlem Musilem, že je to v háji, když vám zmizí za mořem produktivní křídlo?

Ne, my jsme si hned naopak říkali, že to bude ještě lepší. To si samozřejmě dělám srandu. Tomáš určitě bude chybět, ale teď jsme v lajně s Kubou Klepišem a musím říct, že to je super.

Na konci prázdnin k vám trenéři reprezentace při zápasech národního týmu postavili Davida Kašeho čili podobného bruslaře, jako je Tomáš Hyka. Ale Jakub Klepiš je jiný hráč, spíš technik a silný na puku. Změní vaše trojka hru?

To bych úplně neřekl, že předěláme styl formace. Víceméně hrajeme styl celého týmu, který nám myslím bude sedět. Loni jsme to měli postavené hodně na bruslení, což vyhovovalo Tomášovi, letos to bude trochu jiné, ale vyhovíme si.

Loni bruslení a letos hodně dominance na kotouči. V tom je změna, která bude Klepišovi vyhovovat?

Já si myslím, že jo.

Během pár let jste se v Boleslavi vypracovali mezi top hráče, na nichž stojí přesilovky a další klíčové okamžiky. Zůstane vaše pozice v hierarchii týmu stejná i po odchodu Hyky?

Já věřím, že ano. Úplně bych to tak nebral, první lajna, druhá lajna. Nějak to složení musí být napsané. Pak je však jedno, jestli hrajete první, nebo třetí pětku, všichni musí udělat úplně stejně maximum, aby pomohli týmu k vítězství.

Tomáš Hyka nebyl jen spoluhráč, ale i blízký přítel mimo stadion. Zůstáváte v kontaktu?

Jasně, mluvíme spolu, vím, kdy odlétá, v kontaktu jsme a zůstaneme.

Máte nové trenéry, prý se zásadně změnila příprava. Prozradíte něco konkrétního?

Co já si pamatuju předchozí letní přípravy, tedy nějaké čtyři roky zpátky, tak ta letošní byla diametrálně odlišná. Změnilo se to hodně, je to úplně o něčem jiném. Já se cítím výborně a věřím že i zbytek týmu má podobné pocity. Mně taková letní příprava vyhovuje.

BK Mladá Boleslav před sezonou Příchody: Jan Růžička (brankář, Des Moines Buccaneers), Ronald Knot (obránce, Slavia), Oldřich Kotvan (obránce, Zlín), David Němeček (obránce, Plzeň), Jiří Říha (obránce, Jihlava), Tomáš Knotek (útočník, Hradec Králové), Martin Procházka (útočník, Sparta), Jakub Valský (útočník, Liberec).

Jan Růžička (brankář, Des Moines Buccaneers), Ronald Knot (obránce, Slavia), Oldřich Kotvan (obránce, Zlín), David Němeček (obránce, Plzeň), Jiří Říha (obránce, Jihlava), Tomáš Knotek (útočník, Hradec Králové), Martin Procházka (útočník, Sparta), Jakub Valský (útočník, Liberec). Odchody: Tomáš Halász (brankář, Znojmo), Jan Lukáš (brankář, Banská Bystrica), Jan Holub (obránce, bez angažmá), Jiří Kučný (obránce, bez angažmá), David Štich (obránce, Kladno), Tomáš Voráček (obránce, Slovan Bratislava), Ivan Ďurač (útočník, bez angažmá), Tomáš Hyka (útočník, Vegas Golden Knights), Vít Jonák (útočník, Klatovy), Kroni Musliu (útočník, bez angažmá), Tomáš Pospíšil (útočník, Šachtar Soligorsk), Petr Vampola (útočník, bez angažmá).



A v čem přesně ta změna spočívá?

Příprava byla hodně zaměřená na sílu. Nebylo to vyloženě kondiční, mně to vyhovovalo. Ubylo běhání, cyklistiku jsme tam neměli žádnou, což byla zásadní změna. Fyzičku jsme doháněli na ledě, byli jsme na něm sedm týdnů před startem extraligy, to by mělo být dostačující.

Co ukázaly přípravné zápasy?

Hrajeme systém, který je pro nás novinkou. Takže některé zápasy vyšly parádně, jiné méně. Pořád se to učíme a zvykáme si. Musíme tomu přijít na chuť, v posledních dvou utkáních už se mi zdálo, že si vše sedlo. Věřím, že to bude lepší a lepší.

Mluvíme spolu před klubovým golfovým turnajem. Jaký je Radan Lenc golfista?

Nejsem až tak zapálený hráč. Chodím, jen když je dobrá nálada a hezké počasí, což zrovna teď neplatí. Jinak mám rád auta, rád se projedu nebo sekám zahradu, starost o ni je pro mě také relax.

Jak si užíváte reprezentační pozvánky? Loni vám chodily celkem pravidelně a i letos na prahu sezony na vás trenéři ukázali.

Reprezentace byla nějaká odměna za dobrou práci. Každou pozvánku do národního týmu si maximálně užívám. Jsem strašně rád, že se mi takové pocty dostává, jedná se o něco výjimečného.

Na úvod extraligy vás čeká zápas na ledě nováčka v Jihlavě. Co očekáváte?

Bude to ve velkém tempu a nasazení. Jihlavu si pamatuju ještě z první ligy, vždy to byl nepříjemný soupeř, na jejím ledě se nikomu nehrálo dobře. Že to je nováček, to určitě neznamená, že si automaticky přivezeme tři body. Bude to hodně těžký zápas.