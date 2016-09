Do extraligy jdeme hladoví, tvrdí nový karlovarský tahoun Matuš

„Chceme hodně bruslit a být agresivní. Naší snahou bude soupeřům vnutit náš styl, náš hokej,“ říká třiadvacetiletý útočník.

V Třinci loni Matuš odehrál větší část ročníku. Bodově nevyčníval, ale i Oceláři v něm vidí příslib do dalších let. I proto vysokého útočníka na západ Čech pustili jen na roční hostování. Matuš dopředu nekouká, teď chce odvádět co nejlepší výkony v dresu Energie.

„Moc se mi tu líbí. Jsme mladí kluci a rozhodně jdeme do extraligy hladoví,“ říká na prahu extraligové sezony. Už v pátek od 17.30 hodin hraje jeho tým v Chomutově, poprvé na domácím ledě KV Areny se Energie představí v neděli, kdy od 15.30 hodin hostí Liberec.

Generálka na extraligu Karlovým Varům příliš nevyšla, proti Slavii ztratila vedení a těsně prohrála. Hokejisté však vědí, že dosavadní výsledky hrají roli pramalou. Skoro žádnou. „Tempo v lize bude mnohem větší,“ tuší Radim Matuš. Měl by být jedním z hráčů, na které bude kabina dost spoléhat. Většinu přípravných zápasů odehrál po boku Tomáše Rachůnka, nejproduktivnějšího člena z loňské sestavy.

Nekazí dojem z přípravy páteční porážka v generálce na extraligu v Praze se Slavií?

Každá porážka nás mrzí. Pořád si ale můžeme říkat, že jde jen o přípravu, a myslím si, že se nemáme za co stydět. Navíc proti Slavii šance byly, ve druhé třetině jsme toho měli hodně. Mohli jsme vyhrát, ale poslední zápas před soutěží jsme prohráli.

Byla Slavia vhodným sokem pro ostrý test?

Myslím si, že jo. Nemůžeme podceňovat Chomutov, který jsme předtím vysoko porazili. Všichni ale viděli, že oni nepřijeli v plné sestavě. Tím bychom neměli shazovat náš výkon, dali jsme šest gólů. Slavia nás prověřila a ukázala ještě nějaké nedostatky, na kterých musíme zapracovat.

Co musíte pro páteční start vylepšit?

Ještě doladit poslední věci v systému. Dál se vše bude odvíjet od jednotlivých zápasů, protože každý tým má jiný systém hokeje. Budeme hodně koukat na videa a naší snahou bude soupeřům vnutit náš styl, náš hokej. Chceme hodně bruslit a být agresivní.

Radim Matuš Odchovanec Třince má za sebou angažmá v zámořské juniorské soutěži i zápasy v mládežnických reprezentačních výběrech. V Karlových Varech bude hostovat do 30. dubna 2017. „Jedná se o mladého útočníka hrajícího na všech postech, zvláště na centru. Je to hráč s velmi dobrým bruslením a charakterovými vlastnostmi, který by měl do našeho mladého mužstva zapadnout a být posilou. Věřím, že při dostatečném využití bude pro tým prospěšný i bodově,“ říká o něm Jaromír Kverka, sportovní manažer HC Energie.

Už jste plnili systém na sto procent?

Trenéři říkali, že ze začátku systém hodně haproval. Bylo nás spoustu nových hráčů. Vzájemně jsme se poznávali, zjišťovali, kdo jak komu může na ledě pomoct. Trenéři také poznávali celé mužstvo. Zápas od zápasu to bylo lepší. Až na výpadek na Slavii, kde nám zápas hrubě nevyšel. V Jihlavě jsme ale odehráli dobré zápasy. Potrápili jsme Novgorod, možná bych řekl, že jsme místy byli i lepším celkem. Ale je nám jasné, že šlo o přáteláky a teď se v lize půjde na krev.

V jaké pohodě jde Energie do prvního zápasu?

Jsme mladý tým, nejsme nijak svázaní. My mladí to máme trochu jinak, nemáme nebo nevnímáme tolik zodpovědnosti jako ti starší kluci. Měli bychom být relativně v pohodě. Musíme hlavně bojovat, hrát srdíčkem. Individuálně tady nikdo nic neuhraje. Pokud budeme makat jako tým, máme velkou šanci být úspěšní.

Parta si během léta dokonale sedla?

Ze začátku nás bylo pět šest lajn. Nevědělo se, kdo půjde pryč, kdo zůstane. Byl to spíš boj o místo v sestavě, začátek byl asi těžší. Teď máme dobrou pohodu, kterou ale pořád držíme na úrovni dřiny. Celou dobu během přípravy jsme měli dva tréninky denně, dosavadní zápasy byly docela hrané v únavě. Ale je to jen dobře, můžeme z naší připravenosti jedině těžit.

Musí starší spoluhráči krotit vás mladší?

Podle mého nejde ani tak o věk. Když se občas daří, tak si člověk tak trochu pohoví, že už je všechno v klidu. Tady jsou ale starší kluci, kteří si podobné věci umí pohlídat. I když jsme měli špatnou desetiminutovku proti Chomutovu, vzali jsme si time-out a zase se vrátili do hry. Doufám, že budeme mít co nejméně podobných výpadků a budeme v pohodě.

Systém a útok vám sedí?

I v Třinci jsme ten systém měli podobný. Nešel jsem úplně do neznáma. Spíš noví spoluhráči, v útoku jsme si na sebe s Rachnou (Rachůnkem) chvíli zvykali. Myslím, že jsme se postupně sžili a našli k sobě nějakým způsobem cestu. Všechno se bude odvíjet od výsledků.