Do narozenin bych chtěl hrát, přeje si jihlavský hokejista Puliš

Když na konci července přišel do Jihlavy, kde mimochodem podepsal roční kontrakt, do tréninků se nemohl zapojit ze zdravotních důvodů.

„Koncem března jsem byl na operaci, v pátém zápase play-off mi praskly vnitřní vazy v koleni, noha je oslabená,“ říkal na konci července Puliš, bývalý hráč Zvolena.

S klubem se tedy domluvil, že po dvou a půl týdnech se ozve, jak na tom je zdravotně. Z Jihlavy totiž zamířil zpět na rodné Slovensko, kde se připravoval individuálně v Banské Bystrici. „Snad už ale budu v polovině srpna připravený,“ doufal ke konci minulého měsíce.

Dukla zkouší Hlinku a Ryse Hledání ideálního složení útočných řad extraligového nováčka z Jihlavy pokračuje. Ve čtvrtek se do přípravy týmu kouče Petra Vlka zapojili další dva hráči, šestadvacetiletý Michal Hlinka (naposledy Havířov) a o rok mladší Jiří Rys (naposledy Slavia Praha). Oba hráči, kteří nastoupili v přípravném duelu ve Zlíně (porážka 2:3 na nájezdy) jsou v Dukle zatím na zkoušku.

Celý proces rekonvalescence se však protáhl. „Pořád jsem na Slovensku, jde to pomaleji, než jsem si myslel,“ informoval včera, zároveň ale řekl: „Je to o mnohem lepší, než to bylo. Je jen otázka času, kdy se budu moct vrátit do Jihlavy.“

Program má hokejista na celý den. Ráno navštěvuje fyzioterapeuta, následně jezdí na kole. „A pak se ještě doma připravuji, co se týče techniky a střelby,“ povídá pětadvacetiletý útočník.

Po nedávné zkušenosti, kdy už si myslel, že se v polovině srpna zapojí do přípravy, radši nechce přesně tipovat, který den se vrátí na led, potažmo do zápasu. „Nechci nic slibovat, ale dělám všechno pro to, abych ještě v září nastoupil do zápasu. Dal jsem si takový limit, že do narozenin chci hrát,“ povídá muž narozený 17. září 1991. „Těžko ale říct, jestli to vyjde. Trvá to. Sval se mi po operaci ztratil a nedržel na noze, abych mohl být schopný bruslit na sto procent.“

S hokejovou Duklou je i přes zranění stále v kontaktu. „Dá se říct, že máme pravidelný kontakt,“ povídá. „Jednateli neustále dávám informace, jak to se mnou je.“

Na dálku taky sleduje výsledky jihlavských hráčů v přípravě. Ty nejsou zatím vůbec optimistické. Dukla všech pět dosavadních zápasů prohrála a už jí zbývá jediný, v úterý doma od 18 hodin generálka se Zlínem.

Puliš je každopádně po bídných výsledcích v klidu: „Je potřeba si uvědomit, že to je stále příprava. Zkouší se různé varianty, kdo s kým by mohl hrát v lajně, jsou tam noví hráči. Určitě z toho není potřeba dělat tragédii. Důležité je vyhrát zápasy v sezoně.“