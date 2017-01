Výhra nad Třincem nebyla vůbec jasná, říkal hradecký útočník Jarůšek

Richard Jarůšek se v tomto utkání sice neprosadil střelecky, ale i tak výraznou měrou pomohl k výhře.

Výbornou formu ze Spengler Cupu si přivezli hokejisté Hradce Králové, kteří tam sice vypadli ve čtvrtfinále, ale v domácí extralize se jim na začátku nového roku náramně daří.

Ze dvou odehraných zápasů si totiž Mountfield připsal šest bodů, navíc je získal s obhájcem titulu z Liberce a dokonce se současným lídrem extraligy z Třince, jehož doma rozstřílel 5:1. „Nebylo to vůbec jednoznačné utkání, jak to podle výsledku vypadá. Naštěstí se nám za stavu 2:1 povedlo odskočit. Předcházela tomu ubráněná dvojnásobná přesilovka, protože jak se říká, kdo nedá gól v přesilovce pět na tři, nemůže vyhrát. Tentokrát to platilo naprosto přesně,“ řekl Jarůšek.

Třinci jste připravili nejvyšší porážku v sezoně, co o tom rozhodlo?

Já bych to nějak nepřeceňoval. Klíčem byla první branka, pak jsme přidali ještě několik dalších a nakonec vyhráli větším rozdílem. Avšak Třinec nebezpečný byl. Hlavně, že jsme ubránili jeho dlouhou přesilovku pěti proti třem, to myslím rozhodlo.

Kvůli stopce Michala Dragouna jste ve formaci hrál s Romane Kukumbergem, jak vám tato změna seděla?

Jak říkáte, Michal má stopku, takže nám tam trenéři dali Romana a myslím, že nám to spolu sedělo. Měli jsme spoustu šancí, škoda že jsme z nich nedali víc branek.

První velkou šanci jste měli v první třetině, jak jste ji viděl?

Tam jsme ujeli tři na jednoho, ještě s Alexem Picardem, já jsem mu před brankou nahrával, ale on to bohužel nedokázal proměnit. Jejich gólman si totiž připsal skvělý zákrok, ale kdyby to Alex dokázal zvednout, byl by to gól.

Alex Picard přišel do týmu až v průběhu letošní sezony a hned začal hrát ve formaci s vámi. Jaký je to hráč?

Alex je typický kanadský hráč, má hlavně obrovský důraz ve hře dopředu a je pro něj příznačná hodně tvrdá hra. Myslím si, že úkoly zatím do puntíku plní a je pro nás platný.

Vy jste se střelecky neprosadil, ale byl jste u branky Kukumbergovy. Jak k ní došlo?

On nahodil puk, ten se odrazil od obránce před branku a Roman si ho dojel a dokázal ho dotlačit do branky. Já měl hodně šancí, ale gól jsem nedal, naštěstí dali jiní a vyhráli jsme. To je na tom nejdůležitější.

Viděl jste děkovačku Alexe Picarda po zápase, co jste jí říkal?

To je u Alexe úplně normální. V šatně se také snaží udělat srandu, neustále hází nějaké fórky, my je sice moc nechápeme, ale to vůbec nevadí. Hlavně, že je v šatně dobrá nálada.