Chlouba chloubou Chomutova. Zlomil jsem prokletí, raduje se Pirát

„Dva roky jsem čekal, až se trefím před chomutovskými fanoušky, doma jsem to měl zakleté,“ odfoukl si Chlouba. „Mám velkou radost, že jsem to protrhnul.“

Čtyři předešlé zásahy mezi elitou slavil v arénách soupeřů. A v ty páteční nedoufal ani v nejdivočejším snu. „My jako čtvrtá lajna jsme si řekli, že když něco v útoku dáme, bude to plus,“ líčil. „Ale hlavně v obraně musíme hrát na nulu, aby první tři řady pošetřily síly a my jich co nejvíc sebrali soupeři.“

Trefy chomutovského bojovníka měly punc klíčových. Piráti vedli díky využité přesilovce Poletína v čase 1:34, a když Houdek ze stejné výhody srovnal, Chlouba za pouhých 58 vteřin vrátil domácím vedení díky přesné teči. Pak zblízka zvyšoval na 4:1 jen chvíli poté, co Olomouc nastřelila tyčku.

„Říkali jsme si celý týden, že musíme hrát tak, jak se končilo loni. Obětavě, od nás jednoduše, co nejmíň oslabení, padat do střel, v útoku si s pukem nehrát, ale hlavně střílet,“ tvrdil Chlouba; Piráti loni senzačně dokráčeli až do semifinále.

26letý dříč se v létě smířil s angažmá v Kadani. „Před sezonou mi řekli, že tam zůstanu, že s Kubou Trefným budeme vychovávat juniory. Ani jsem s Piráty nepočítal, protože kádr byl hodně široký. Když jsem dostal pozvánku na první přípravu, chtěl jsem dokázat, že na to mám. Což se povedlo,“ užívá si.

Chválí ho i asistent Jan Šťastný: „Klukům v Kadani jsme chtěli dát naději, že když makají, můžou se do prvního mančaftu rychle dostat. Romana znám z mládeže, působil pode mnou v Liberci, a vím, že góly dát umí.“ Hrdina večera říká: „Musím být pokorný. A když přijde šance do vyšší lajny, chytnout ji zase za pačesy.“

Premiéru Pirátů i historický start otce a syna Galvasových v dresu Olomouce sledovalo 4 115 diváků. V neděli hrají v Mladé Boleslavi.