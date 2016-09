Brankářská idyla. S Lašákem máme super vztah, říká talentovaný Will

„Na první zápas v extralize jsem se hrozně těšil. Jsem rád, že jsem zpátky v Česku a můžu si tady udělat jméno,“ řekl 24letý brankář.

Jak tedy svoji extraligovou premiéru hodnotíte?

Určitě na ni budu mít dobré vzpomínky. Byl to z naší strany odmakaný zápas, jen škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce. Oba týmy hrály velice dobře. Když budeme pořád hrát takhle obětavě, výhry budou přicházet.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky?

S trenéry jsme se už delší dobu bavili o nějakém systému střídání brankářů, takže to pro mě nebyla žádná novinka.

Co říkáte tomu, jak vám spoluhráči pomáhali?

Hráli jsme opravdu výborný hokej. Jsem klukům vděčný, že padali do střel. Pomáhali mi, jak jen to šlo.

Jakým parťákem je pro vás brankář číslo jedna Ján Lašák?

Neskutečný. Jen se mi potvrdilo, co jsem o něm dopředu slyšel. Máme spolu super vztah. Podporuje mě a dává mi rady i při zápase.

V nedávném rozhovoru se Lašák dokonce vyjádřil, že vám chce pomoct do reprezentace...

Když jsem to četl, bylo to pro mě velké překvapení. Je to jen ukázka toho, jaký je Jánko skvělý člověk a týmový hráč.

Je vaším snem stále NHL?

Udělám všechno, abych se tam vrátil. Miluju ale pocit vítězství, ať je to v jakékoli soutěži. Liberec pro mě rozhodně není jen přestupní stanicí, všechno se mi tu líbí.