Liberec uplatnil opci. Gólman Will zůstane další dva roky

„Roman Will je pro nás příslibem do budoucnosti. Je pracovitý, poctivý a v této sezoně nám výrazně pomohl při absenci Jánka Lašáka. V Liberci zatím potvrzuje svůj potenciál,“ uvedl sportovní ředitel a trenér týmu Filip Pešán.

Plzeňský odchovanec Will přijal v patnácti letech nabídku z Mladé Boleslavi, kde poté hájil branku v dorostu i v juniorech, v sezoně 2010/11 se i přes nízký věk posunul do boleslavského A-týmu a nastoupil k jednomu extraligovému utkání. O rok později odešel zkusit štěstí do zámoří, kde chytal v juniorském výběru QMJHL Moncton Wildcats. V roce 2014 přijal Will nabídku týmu AHL Lake Erie Monsters a v honbě za vysněnou NHL přestoupil o rok později do San Antonio Rampage. Odtud si ho na krátký záskok „vypůjčil“ legendární kanadský gólman Patrick Roy, trenér Colorada, a Will se tak dočkal svého premiérového startu ve slavné NHL.

Do Liberce přišel talentovaný brankář vloni v létě a po boku zkušeného Slováka Lašáka na sebe dokázal výrazně upozornit. V dresu Bílých Tygrů zatím odchytal 27 zápasů, ve kterých týmu pomohl k 17 výhrám a sedmkrát udržel čisté konto. S průměrem 1,71 inkasované branky na utkání a úspěšností 93,43 procenta je nejlepší v extralize.

Hokejisté Liberce vedou tabulku nejvyšší soutěže suverénně o devět bodů před Třincem a dnes v utkání 49. kola nastoupí od 17.00 na ledě devátých Vítkovic.