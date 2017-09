Nebojte se, dobře vím, za který klub teď kopu, uklidňuje Ujčík

„Na rovinu musím říct, že mnohem radši bych si první zápas proti Jihlavě odbyl v Boleslavi,“ svěřil se pětačtyřicetiletý rodák z krajského města Vysočiny, který letos povede boleslavské A-mužstvo společně s dalším odchovance jihlavského hokeje Patrikem Augustou.

Ale zase na druhou stranu, už to budete mít za sebou, ne?

Taky si to říkám. Skočíme do extraligy rovnýma nohama. Každopádně to bude hodně zvláštní pocit, protože Jihlava je moje rodné město, Dukla je můj mateřský klub, kterému odmalička fandím... Nicméně v Jihlavě určitě budeme chtít vyhrát. Jiný cíl pro nás neexistuje.

Když to trochu zlehčím, tak alespoň co se týká strany na střídačce, se pro vás nic nezmění. V předchozích sezonách jste s kolegou Augustou působili hlavně v roli koučů mládežnických týmů Dukly a ty mají střídačku tam, kde hostující A-mužstva dospělých.

(usmívá se) Jo, aspoň něco, čeho se můžeme chytnout.

A jestliže budeme i nadále pokračovat v humornějším duchu, musím se zeptat, jestli se nebojíte, že v případě, že dá Dukla gól, vám automaticky vystřelí ruce vzhůru na znamení radosti?

Tak tady vám musím oponovat. Pokud dá Dukla gól, tak nám do smíchu moc nebude. (směje se) Ale ne, já samozřejmě moc dobře vím, za který klub teď kopu. S Boleslaví chceme hrát pěkný hokej. Aby z něj měli naši fanoušci radost.

On-line Duel Jihlava vs. Boleslav sledujte podrobně.

Může být pro vás výhodou, že znáte důkladně práci jihlavských koučů? To, jakou taktiku svým svěřencům obvykle ordinují?

Máme některé přípravné zápasy Dukly na videu, dívali jsme se na ně, rozebírali je, takže tým bude připravený. Jenže odehrát to musí kluci na ledě a třeba já ze své zkušenosti vím, že první čtvrtina soutěže bývá hodně ošidná. I týmy, které nemají v uvozovkách až takové hokejisty, jsou schopny odehrát velmi dobré výsledky. Už taky proto, že na začátku mají všichni hodně sil.

Navíc v případě Dukly se musí počítat s velkou dávkou euforie. A to jak v případě hráčů, tak i fanoušků. Souhlasíte?

Přesně tak. Koukali jsme, že i na přípravný zápas s Kometou přišlo do hlediště přes tři a půl tisíce lidí. A ti Jihlavu poženou do útoku. Ale my zase na druhou stranu budeme chtít, aby se Jihlava proti nám hnala dopředu, protože nám to třeba může pomoct. (usmívá se)

Předpokládám, že ideální by pro váš tým bylo vstřelit hned na začátku jeden nebo dva góly...

Samozřejmě, to by byl ten nejlepší recept. Ale popravdě řečeno, já budu spokojený, když budeme mít na konci na kontě alespoň o jeden gól víc než Jihlava.

Jste i po svém přechodu do Boleslavi s někým z Dukly stále v kontaktu?

Občas si s některými kluky napíšeme. Nebo pokecáme, když se třeba potkáme v Jihlavě. Ale na téma hokej se moc bavit nechci. Aby neměli pocit, že vyzvídám. Takže probíráme spíš jiné věci.

Komu bude v pátek večer fandit vaše rodina v Jihlavě?

Já doufám, že nám. I když i pro ně to bude zvláštní pocit.

Doufáte – to znamená, že jste se neptal?

Raději ne. (směje se)