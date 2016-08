Jsme hodně mladý tým a dobře bruslíme, všímá si karlovarský Harant

Obavy či dokonce strach z něj nečiší. Tak jako celé mužstvo působí odhodlaně, hladový se porvat o co nejlepší výsledek. „Máme mladý tým, ale to může být výhoda. Díky svému mládí musíme hodně bruslit a v zápasech se nám to zatím daří,“ pochvaluje si.

Po úterním utkání doma s Chomutovem čeká na Energii v pátek v KV Areně už jen generálka proti Slavii. Pak příprava končí, na řadě je extraliga a v září s prvním duelem přijde už trochu jiný kvapík. A hokejové Vary na něj mají být připravené.

Jaké největší klady přípravné zápasy ukázaly?

Podle mého máme zatím výborný pohyb, dobře bruslíme. Jsme hodně mladý tým. V Jihlavě jsme měli hned dva zápasy po sobě, ve dvou dnech a bruslařsky jsme je zvládli velmi dobře. Myslím si, že to je prozatím naše největší zbraň a věc, která nás může těšit.

Hráli jste i proti ruskému Novgorodu, byl nejtěžším ze soupeřů?

Určitě ano, rozhodně. Je to tým z KHL, což je velmi silná a dobrá soutěž. Pro nás to tedy zákonitě musela být ostrá zkouška a velmi dobrý test. My jsme většinu zápasů nebo soupeřů měli prvoligových, takže zápas proti Novgorodu byl nejtěžší.

Ruský hokej spoléhá na rychlost, i proto?

Přesně tak. Bruslařsky jsme jim stačili, celý zápas jsme je drželi na distanc. V tom zápase jsme si nejlépe vyzkoušeli, jak na tom jsme a že dokážeme rychlostně konkurovat silným soupeřům. Dokázali jsme se přizpůsobit i tak kvalitnímu týmu KHL.

Chválili vás trenéři po zápase, že ten základ nového systému zvládáte?

Ano, jasně. Ale není to jen o bruslení, jde i o naší psychiku. Jsme mladý tým, pořád to opakuji, a proto potřebujeme nabrat před sezonou nějaké sebevědomí. Je pro nás dobré a důležité posbírat nějaký dobrý výsledek a začít si věřit. Uhrát remízu s týmem KHL je pro nás povzbuzující a každým zápasem tak sebevědomí roste. Už z tohoto hlediska byl výsledek důležitý.

Karlovy Vary v přípravě zatím dost vyhrávají, ale v hojné míře je to proti týmům z první ligy.

Víte co, příprava je něco úplně jiného než ostré zápasy v extralize. Můžete vyhrát všechny zápasy v přípravě a pak stejně nechytnete začátek. Anebo naopak. Opravdu jsme rádi, že s Novgorodem, tak silným týmem, jsme uhráli dobrý výsledek a posouváme se někam výš. Hlavně pro mladé hráče je to důležité, aby nám to pak v sezoně klapalo a všichni si věřili.

Kolik z požadovaného systému trenérů už dostáváte do zápasů?

Hlavně o tom jsou přípravné zápasy. Čím víc zápasů máme odehráno, tím víc z tréninků do utkání dostáváme a přenášíme. I když něco pokazíte, máte možnost ještě něco zlepšit a příště udělat jinak, lépe. Znovu se vrátíme k té psychice, protože si víc věříme. Postupně se nacházíme v místech na ledě, kde bychom opravdu měli být a kde trenér chce, abychom byli. Systém dostáváme do hlav, zápas od zápasu ho plníme lépe. Máme tomu mladé mužstvo uzpůsobené.

A to je oproti loňsku velká změna...

...loni jsme měli úplně jiný tým, letos tu máme opravdu mladý bruslivý kluky. Před rokem tu byli hráči typově spíš střelci, kteří nebyli tak dobří bruslaři. Tentokrát je to naopak, máme výborný pohyb po ledě. Hrajeme velmi dobře dopředu i dozadu, což dřív nebylo. To se hrálo slušně dopředu, ale směrem dozadu už to tak dobré nebylo. Tak uvidíme, co z toho bude. (úsměv)

Jak vy osobně jste se v novém stylu našel?

No, to teprve uvidíme. (smích) Jsem sám zvědavý, co z toho vypadne. Ale mám z toho opravdu dobrý pocit.

Užíváte si pozici jednoho z nejzkušenějších?

Užívám neužívám, prostě musíme makat, abychom stačili mladším.

Mládí je jedna věc, ale zkušenosti jsou v extralize třeba.

Jsou třeba, rozhodně máte pravdu. Ale zase na to koukám tak, že pro mladé kluky jde o obrovskou příležitost a šanci. Nějakým způsobem se prosadit ve velkém hokeji, budou mít hodně prostoru na ledě a mohou tak růst. Uvidíme za měsíc za dva, co z nich bude a jak se svých rolí chopí. Nikdy nikdo neví, jak kterému hráči sezona sedne. Může se stát, že ve dvaadvaceti nebo třiadvaceti bude hráč tahounem týmu. I to se může stát.

Nepochybně. Sami hráči ale musí chtít na sobě pracovat. Chtějí?

To si myslím, že tady není žádný problém! Opravdu tady v tom nevidím žádnou mezeru. Máme opravdu hodně tréninků, trávíme v hale spoustu času. Nikdo nechodí unavený, že by se mu nechtělo, že by něco šidil. Bereme to tak, jak to je. Makáme jak na tréninku, tak v zápasech.