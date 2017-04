Třinec opouští minimálně šest hokejistů, Polanský by se měl vrátit

Otazník je také u Američana Coreyho Kanea, o nějž má ale Třinec stále zájem. „Zatím ale nepodepsal námi nabízenou smlouvu a odjel do Ameriky, kde čeká na jiné nabídky,“ řekl nový kouč Václav Varaďa na setkání s novináři.

Mrzí ho rovněž Jaškův odchod. Třineckému odchovanci chtěl dát v nové sezoně prostor k seberealizaci. „Víc jsem pro jeho udržení udělat nemohl, několikrát jsem se s ním sešel a měl jsem eminentní zájem, aby zůstal. Věřím v jeho schopnosti, byl nejlepší mladý hráč v organizaci, vynaložil jsem všechno úsilí, abych ho přemluvil, je to pro mě zklamání,“ kývl Varaďa.

Počítá naopak s Jakubem Petružálkem, který v uplynulé sezoně zaostal za očekáváním. Varaďa ale věří v jeho schopnosti. „Mluvil jsem s ním jako s prvním. Věřím, že má potenciál vést tým. On byl pozitivní a chce pokračovat,“ vysvětloval Varaďa a dodal, že nové smlouvy v klubu podepsali i Zbyněk Irgl a brankář Peter Hamerlík.

Vrátit by se měl také zkušený centr Jiří Polanský, který po neshodách s bývalým koučem Ocelářů Vladimírem Kýhosem v polovině sezony odešel na hostování do švýcarského Oltenu.

„Pořád je to výborný hráč, který má co nabídnout. On sám ví, že tu situaci nevyřešil nejlépe. Pro mě je to hráč, na kterého já spoléhám,“ podotkl Varaďa, podle nějž se na skladbě kádru i realizačního týmu stále pracuje. U áčka končí asistent René Mucha, který se vrací ke staršímu dorostu.

Také Varaďa už nebude dále pokračovat u reprezentační osmnáctky. „To s Třincem časově nelze skloubit, je tam osm nebo devět akcí během sezony. Ale u některé reprezentační kategorie bych měl zůstat. Možná to bude devatenáctka, kde jsou pouze tři akce v sezoně a je tam navíc možnost navázání na práci s hráči osmnáctky,“ řekl Varaďa.

Během letní přípravy v Třinci počítá s výpomocí bývalého spoluhráče a kamaráda Radka Bonka. „On už žije v Kanadě, ale v létě se na dva měsíce vrací domů. Jsme domluveni, že se bude podílet na individuální přípravě,“ doplnil Varaďa.