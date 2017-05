Dovolená jihlavského obránce? Chodil do chrámů i za opicemi

„Domluvili jsme se hned po sezoně. Dukla o mě měla zájem a já neviděl žádný důvod vymýšlet něco jiného,“ svěřil se třiadvacetiletý odchovanec jihlavského hokeje.

Bylo vidět, jak si návrat Dukly do nejvyšší soutěže užíváte. Padlo hodně vítězných doutníků?

(směje se) Jo, nějaké byly, ale po pár dnech, kdy jsme ani nemohli jíst, protože jsme je měli pořád v puse, jsme s tím přestali. Myslím, že jsme si oslavy všichni užili parádně.

Dívala jsem se, že jste si od spoluhráčů neodpočinul ani na dovolené...

To je pravda. Letěli jsme s Vaškem Půžou, Filipem Dundáčkem, Lukášem Andělem a Jirkou Říhou na Bali. Teda ještě se k nám přidal Ríša Diviš s přítelkyní, ale ti to pojali víc romanticky. (usmívá se)

Vy ostatní jste si řekli, že letošní dovolenou absolvujete bez bab?

No my jsme všichni single, takže to ani jinak nešlo. (směje se) Ale ne, pojali jsme to tak, že si chceme hlavně oddechnout po náročné sezoně. Cestovali jsme, i nějaké chrámy jsme viděli, byli jsme za opicema, půjčili si skútry nebo jen tak leželi na pláži... Prostě co kdo chtěl. Bylo to úplně super.

Skoro si neumím představit, že pět nebo šest hokejistů se za celou dobu vůbec nebavilo o hokeji...

Ale jo, občas tam něco na tohle téma taky padlo, ale třeba mistrovství světa šlo úplně mimo nás. Měli jsme hokeje plné kecky, takže jsme si hlavně užívali. Ale pozor, aby si zas někdo nemyslel, že jsme tam třeba jenom pili alkohol. To určitě ne.

Návrat zpátky do posilovny každopádně asi nebyl moc příjemný. Nebo se pletu?

Musím přiznat, že bych na Bali klidně ještě zůstal o týden déle, ale zase jsem se těšil na ostatní kluky, protože jsme letos fakt měli parádní partu. Odchody některých mě samozřejmě mrzí, jenže takový už je hokej. A jsou tady zase jiní. Už se pomalu poznáváme.

Zatím to nevypadá, že byste byly tým plný hvězd, tudíž předpokládám, že asi znovu budete sázet hlavně na super partu a týmovou hru...

Já si myslím, že se tady na to hrálo vždycky. Tenhle klub na tom není finančně jako třeba Třinec nebo Sparta. A musím říct, že já jsem rád, že se na to tady takhle sází. I to byl důvod, proč jsem se vůbec nerozmýšlel, jestli mám zůstat. Na druhou stranu, doplňování kádru ještě nekončí. Uvidíme, koho pan Ščerban sežene.

Je nějaký klub, na který se v příští sezoně obzvlášť těšíte?

Ve druhém kole na Spartu. V extralize jsem sice odehrál dvě sezony, ale tam jsem se fakt ještě nepodíval. Těším se na tu jejich velkou halu, kde se hrávalo i mistrovství světa.