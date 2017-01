Spartě rozhodčí neuznali vyrovnání v čase 59:50. Jak by to řešili v Kanadě?

Rozpažil. Branka neplatí!

Sparta tedy šlágr ztratila na Hlinkově stadionu 2:3 a její asistent trenéra Zdeněk Moták na téma křivdy­ povídal: „Pod pokutou se nesmíme k rozhodčím vyjadřovat, ale odpovím otázkou. Jak by se ta situace řešila v Kanadě?“

Sparťanský útočník Petr Vrána se natlačil z pravého křídla před Petráskovu branku a puk se dostal za čáru. Sudí však Vránu vyloučili za nedovolené bránění gólmana.

„Neptejte se mě, abych to posuzoval. Od toho jsou rozhodčí a lidi, co se na to dívají svrchu. Já se natlačil do brány, nic víc. Puk dojel za čáru, já se otočil na rozhodčího, ruku kvůli vyloučení nahoře neměl,“ líčil Vrána. „Po nějaké dohodě se pak rozhodli, že to bylo jinak. Ještě jsem se s rozhodčím bavil, ale já bych to nezměnil, ani kdybych říkal, co chci.“

Brankář Michael Petrásek měl jasno, že šlo o faul. „Ale zatrnulo mi, když se Sparta tak dlouho radovala,“ doznal. „Vrána do mě vletěl. Bylo vyloženě vidět, že do mě najede, já skončil na zádech a branka vylítla ze svého postavení. Nevěděl jsem, kde je puk, bál jsem se, aby nebyla plichta. Modlil jsem se, ať není gól. Je dobře, že nás rozhodčí chrání proti nájezdům ze stran. Když mě zbourá, co mám dělat?“