Kapitán Jihlavy po prohře v Pardubicích: Přes pochyby tým ukázal charakter

„Spokojení jsme my i Pardubice. Na druhou stranu jsme tady nechali všechno,“ říkal i přes prohru usměvavý obránce Dukly Jiří Dobrovolný.



Jak hodnotíte dnešní zápas, který z vašeho pohledu už příliš neřešil?

Spokojené jsou oba týmy. Myslím, že jsme tady nechali všechno. Nic jsme nepodcenili. Někdo si možná myslel, že to půjdeme odklouzat, ale tým ukázal charakter. Zahráli jsme poměrně vyrovnaný zápas.

Hodně se spekulovalo v jakém tempu odehrajete poslední utkání baráže. Slavili jste o víkendu postup?

Slavili jsme. Tohle se musí oslavit. V sobotu si ale odpočinuli. Kluci, co dnes nehráli, samozřejmě jeli 48 hodin v kuse. My ale na ledě nic nevypustili.

Cítili jste v druhé třetině, že jsou Pardubice nervózní?

Bylo to znát, kdybychom dokázali vyrovnat, tak by to ještě bylo zajímavé. Přeci jen oni museli, my jsme mohli. To je nejhorší, co vás může potkat. Uklidnili jsme se. Oni znejistěli a hlava pak dělá 80 procent celého výkonu. Dva rychlé góly v poslední třetině to ale domácím hodně usnadnili.

V baráži jste toho příliš neodehrál. Jak se vám hrálo po tak dlouhé době?V první třetině jsem si připadal, jak Alenka z říše divů. První tří střídání skončily třemi góly. Přišlo mi to hrozně rychlé, nestíhal jsem. Pak trochu Pardubice polevily a srovnalo se to.

Hráli jste neobvykle na tři obranné dvojice, jak to bylo pro vás těžké?Vždycky jsem byl rád, když jsem se dostal na střídačku a vydýchal se. Pak jsem se podíval a už jsme tam zas měl jít. Pro mě osobně to byl hodně těžký zápas. Nějak jsem to ale v mezích zvládl.

Dostal jste na dres „C“. Znamenalo to pro vás něco?

Tomáš Čachotský dostal volno. V posledních zápasech hrál s bolestmi, takže bylo jasné, že nebude hrát. Kapitánské „C“ se mi tedy vrátilo. Nějak na tom nelpím. Jsem rád, že s touhle partou tady mohu být.

Jaký teď budeme mít následující program?

Čekají nás další oslavy s fanoušky. Vlastně až do středy, kdy to ukončíme celé společnou týmovou akcí. Od pátku jedeme oslavy prakticky v kuse. V sobotu jsme si to nemohli tolik dovolit, protože jsme věděli, že ještě dnes hrajeme. Děkuji týmu, že i dnes jsme to odehráli se ctí, i když jsme o nic nehráli.