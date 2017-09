Po desítce dvě nuly. Vylepšuji si házenkářské statistiky, smál se Konrád

Prospěl vám nakonec masakr 0:10 v Plzni?

Nevím, jestli nám pomohl, ale začali jsme hrát víc to, co jsme si řekli. Možná se k nám i přiklonilo štěstí. V Plzni přišel výbuch, něco jsme si v kabině pověděli, ale publikovat to nebudu. Myslím, že to proběhlo celkem v klidu. A jsem rád, že jsme zvládli důležité dva zápasy a získali šest bodů.

V čem fungujete líp?

Hlavně nepropadáváme, což se nám v prvních třech zápasech nedařilo, hrajeme o mnoho kompaktněji. Každý si musel sáhnout do svědomí. Začali jsme vyhrávat souboje, být nebezpeční z brejků. Dařilo se nám to proti Liberci i teď v Litvínově.

Co zápas rozhodlo?

Za stavu 1:0 jsme ustáli důležité momenty, pak jsme přidali druhý gól. A když nás soupeř v přesilovce mohl zatlačit, přišel v tom našem oslabení třetí pojišťující. To úplně zlomilo zápas.

Jak vám lichotí dvě nuly?

Ani nevím, kdy jsem měl naposledy dvě v řadě. Těší mě. V Plzni jsem dostal deset gólů, ale ne že by měla tolik šancí, spíš já jsem tým nepodržel. Snažím se to teď odčinit.

Co pro vás dvě výhry znamenají?

Pomůžou nám, odlepíme se od dna a hlavně se uklidníme v hlavách. Úvod extraligy jsme vůbec nezachytili, jak jsme představovali. Všichni věříme, že zlý začátek, dobrý konec.