Gulašův večer: gól, osobní trest i čekání na zprávy z porodnice

Desetiminutový trest, gól, potyčka s Pechem. Pro vás docela emotivní zápas, že?

Tak se to někdy sejde. Jsem hlavně hrozně rád, že máme tři body.

Tak pěkně po pořádku. Za co jste inkasoval osobní trest?

Dostal jsem dvojku a o tom zákroku si myslím své. Soupeř na takové souboje musí být připravený, bylo to sporné. Ale já se musím udržet. Něco určitě přijde do kasy.

Co jste řekl rozhodčím?

Ani jedno sprosté slovo. Osobní věci, které souvisí s hokejem...

Ve třetí třetině jste si spravil chuť brankou, nakonec byl vítězný. Jak popsat gólový moment?

Já ani nevím, kam to letělo! Od Mertlíka jsem dostal perfektní přihrávku, snažil jsem si pokrýt puk. Byl jsem v dobré pozici a vystřelil, ale vážně nevím, kudy to prošlo do branky.

Co se s týmem stalo ve druhé třetině, kdy jste rychle přišli o náskok 2:0?

Začali jsme výborně, přesně, jak jsme chtěli. Ve druhé třetině to bylo takové rozkouskované, udělali jsme nějaké zbytečné fauly a Sparta toho zkušeně využila. Jsem strašně rád za gól Mertlíka na 3:2, ten nám zase vrátil trošku klidu na hokejky.

A vy jste ještě před druhou pauzou předvedl i skvělý obranný zákrok, když jste vypíchnul puk rozjetému Černochovi.

Oni jeli prakticky sami tři na gólmana. Led už nebyl ideální, on si to o něco déle zpracovával a mě napadlo jen skočit. Bylo to 50 na 50, risk, mohl to být faul. Naštěstí to vyšlo takhle čistě.

V závěru jste stihl také menší roztržku s Pechem, o co tam šlo?

To byly nervy. Se Spartou je to vždycky vyhecované, plný dům, divákům se tohle líbí. S Pecháčkem se známe dlouho, vím, co umí v těchhle situacích udělat. Chtěl pro svůj tým získat přesilovku, to je vše, trošku jsme si to vyříkávali.

Hodně vám pak zatrnulo, když jste při power-play netrefil opuštěnou branku a Spart půl minuty před koncem snížila?

Mohl jsem rozhodnout, nestalo se. A Spartu to ještě nakoplo, nakonec ještě měli trošku času srovnat. My jsme tam poslali to nejlepší a ubojovali to. Ale měli bychom si takové závěry pohlídat. Tohle už nesmíme pustit, chce to ještě zlepšit koncentraci až do poslední vteřiny.