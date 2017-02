Jak Jágr šplhal hokejovou historií. Od prvního bodu po zápis číslo 1900

1. bod (7. října 1990)

Už ve svém druhém utkání v NHL dal gól, zároveň to byl první příspěvek do jeho bodové statistiky. Jágrovi bylo tehdy osmnáct a Pittsburgh tehdy porazil New Jersey vysoko 7:4.

100. bod (29. prosince 1991)

Na sto bodů v zámoří mu stačilo něco přes rok v NHL. A opět ho dosáhl gólem po přihrávce Maria Lemieuxe na čtvrtý gól Pittsburghu do sítě New York Rangers. Penguins tehdy v největším městě USA zvítězili 6:3 a Jágr měl v utkání bilanci 2+1.

200. bod (20. března 1993)

Mario Lemieux tehdy čtyřmi góly zničil Philadelphii, na jeden z nich mu přihrával Jágr, pro kterého to byl 200. bod v NHL. Ve stejném utkání načal další nahrávkou svou třetí stovku, Pittsburgh nakonec zvítězil vysoko 9:3.

300. bod (12. dubna 1994)

To se hrál jiný hokej. Pittsburgh tehdy zesměšnil New York Rangers na jejich ledě 10:4 a Lemieux dal pět gólů! Jágr bodoval dvakrát - jeden gól dal, na další nahrál.

400. bod (20. října 1995)

Už na začátku šesté sezony slavil Jágr 400. bod v NHL. V té době už byl hvězdou první velikosti.

Historické bodování NHL 1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1 487 zápasů/2 857 bodů (894 branek + 1 963 asistencí) 2. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1 684/1 900 (759+1 141) 2. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1 756/1 887 (694+1 193) 4. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1 767/1 850 (801+1 049) 5. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1 731/1 798 (549+1 249) 6. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1 348/1 771 (731+1 040) 7. Steve Yzerman (Detroit) 1 514/1 755 (692+1 063) 8. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/1 723 (690+1 033) 9. Joe Sakic (Quebec/Colorado) 1 378/1 641 (625+1016) 10. Phil Esposito (Chicago, Boston, NY Rangers) 1 282/1 590 (717+873)

500. bod (24. února 1996)

Tuhle hranici překonal jako třetí český hráč po Michalu Pivoňkovi a Petru Klímovi. Dosáhl by na ni dřív nebýt výluky v předchozí sezoně. Vše si ovšem vynahradil, kromě 500. bodu ve stejném ročníku dosáhl na své bodové maximum, které už nikdy nepřekoná: v 82 zápasech nasbíral neskutečných 149 bodů, zároveň nastřílel nejvíc gólů (62) a pochopitelně nastřádal i nejvíc asistencí (87).

600. bod (4. ledna 1997)

Jágr dal gól a na další nahrál, jeho Pittsburgh porazil Tampu vysoko 7:3.

700. bod (6. února 1998)

Pittsburgh tehdy hrál v Buffalu, za které chytal Dominik Hašek (spolu pak za pár týdnů slavili zlato na legendárním olympijském turnaji v Naganu). Jágr mu dokázal dát gól a pomohl týmu k remíze 2:2. „Tak teď ještě přidat dalších 300 bodů, aby se to zakulatilo,“ vtipkoval po zápase.

800. bod (2. února 1999)

Jágr válel a hlavně díky němu tehdy Pittsburgh zvítězil v Montrealu 5:3 - dal gól (ten znamenal jubilejní 800. bod) a na další dva nahrál.

900. bod (26. ledna 2000)

Byly to úžasné roky, Jágr válel a Ottawu zničil hattrickem (dosáhl ho během sedmi minut v první třetině), ke kterému přidal navrch jednu asistenci. Pittsburgh zvítězil 5:0. Byla to doba, kdy Jágr dokázal dát gól, kdykoli si to usmyslel.



1 000. bod (30. prosince 2000)

Opět to odnesla Ottawa, které dal Jágr tentokrát jen dva góly. V poslední minutě navíc přihrál Lemieuxovi, jenž se vrátil na led po delší pauze zaviněné léčením rakoviny. Na tisící bod dosáhl jako 59. hráč v historii NHL, Lemieux ve stejném zápase získal svůj bod číslo 1 500.

1 100. bod (30. listopadu 2001)

Jágr poprvé v kariéře změnil působiště. Už v dresu Washingtonu v utkání s Carolinou zaznamenal dvě asistence a tým vyhrál 6:2.

1 200. bod (11. ledna 2003)

Byl to famózní večer, Washington rozmetal Floridu 12:2 a Jágr k tomu přispěl sedmi body! Tři góly dal, na čtyři nahrával.

1 300. bod (5. března 2004)

Už v dresu New Yorku Rangers pomohl asistencí porazit svého předchozího zaměstnavatele z Washingtonu 3:2.

1 400. bod (2. března 2006)

Bylo krátce po olympiádě v Turíně, kde Češi získali bronz a Jágr dvěma góly a asistencí pomohl k vítězství 6:1 na ledě Philadelphie. Tehdy se stal nejproduktivnějším Evropanem v historii NHL, když překonal Fina Jariho Kurriho.



1 500. bod (10. února 2007)

Další významný milník, který opět odnesl jeho bývalý klub. Rangers porazili Washington 5:2 a Jágr nahrával na tři góly. Bod číslo 1 500 získal jako 12. hráč v historii NHL a potřeboval na to jen 1 165 zápasů. Rychleji to dokázali jen Gretzky, Lemieux a Dionne.

1 579. bod (19. února 2008)

Díky čtyřem asistencím v utkání proti Montrealu pronikl do elitní desítky historie bodování NHL, když překonal Raye Bourquea.

1 590. bod (21. března 2008)

Zámořská posedlost přepisováním dějinných milníků se začíná při sledování Jágrovy kariéry naplno projevovat. Čech sklidil velký aplaus, když v utkání proti Philadelphii gólem a nahrávkou dorovnal další legendu - devátého Phila Esposita.

1 600. bod (6. října 2011)

Po třech letech v Rusku se Jágr vrátil do NHL v dresu Philadelphie a hned v prvním zápase sezony dosáhl na svůj 1 600. bod - nahrával Girouxovi na gól a Flyers zvítězili v Bostonu 2:1. „Je to cenné vítězství, protože soupeř je úřadujícím šampionem a nejlepším týmem,“ říkal tehdy Jágr, který na uvedenou metu potřeboval 1274 utkání a byl devátým hokejistou, kterému se ji podařilo pokořit.

1 641. bod (21. února 2012)

Další velké jméno neodolalo. Český útočník vyrovnal asistencí proti Winnipegu osmého Joea Sakica a v zámoří už se přetřásalo, kdo další je na řadě.

1 700. bod (10. listopadu 2013)

Jágr přestoupil do New Jersey a gólem a asistencí pomohl zničit Nashville 5:0. V té době se už začínalo předvídat, na jaká místa v historických tabulkách ještě stačí dojít. Ovšem nikdo netušil, že bude hrát ještě tak dlouho.

1 723. bod (8. 1. 2014)

I jeho velký vzor padl. Jágr asistencí na vyrovnávací gól Devils proti Philadelphii vyrovnal v tabulkách svého bývalého spoluhráče z Pittsburghu Maria Lemieuxe. „Mario byl nejlepší hráč, s kterým jsem kdy hrál,“ netajil se říct po utkání.

1 755. bod (13. dubna 2014)

Jeden z nejlepší kapitánů historie a současný manažer Tampy pokořen. Jágr se dalším bodem dotáhl na šestého Steva Yzermana. „Když si uvědomím, že Gordie Howe je Mr. Hockey, tak Steveovi by se mělo říkat Mr. Gentleman. Skvělý člověk,“ řekl tehdy Jágr.

1 771. bod (8. prosince 2014)

I Marcel Dionne dostižen. 1 771. bodem kladenský odchovanec vyrovnává legendárního střelce na pátém místě historických tabulek.

1 798. bod (2. dubna 2015)

Na řadě je další spoluhráč z Pittsburghu. Na čtvrtém místě se Jágr vyrovnal technickému centrovi Ronu Francisovi.

1 800. bod (9. dubna 2015)

Po trápení v New Jersey, kde nebodoval devět zápasů za sebou, Jágra probudilo floridské slunce. Dostal novou chuť do hokeje a také dosáhl na 1 800. bod v kariéře. Dvěma asistencemi pomohl k vítězství 4:2 nad Bostonem.

1 850. bod (3. března 2016)

Legendární Mr. Hockey zdolán. Gordieho Howea, rekordmana v počtu zápasů v NHL, Jágr dostihl jen pár měsíců před jeho smrtí. „Statistiky jsou hlavně pro vás, mě zajímá jen vítězství,“ uzemnil Jágr všechny novináře.

1 887. bod (20. prosince 2016)

Bývalý kapitán Edmotonu a New Yorku Rangers byl Jágrem dostižen v utkání Floridy proti Buffalu. Český útočník třemi gólovými přihrávkami vyrovnal Messierův počin s 1 887 body. Před ním už je pouze nedostižný Kanaďan Wayne Gretzky (2 857).

1900. bod (15. února 2017):

Jágr pokořil výjimečnou metu na své pětačtyřicáté narozeniny, ve třetí třetině utkání proti San Jose našel před brankou soupeře svého dvorního centra Aleksandra Barkova. 1900 bodů před ním nasbíral pouze Gretzky.