Ofenzivní bek, trauma Sparty? Snad to máme konečně vyřešené, věří v klubu

Stačí pohled na soupisku Sparty z druhé poloviny minulé sezony. Borci jako Mikuš, Nedomlel, Barinka, Gernát. Všechno chlapi jako hrom. Síla, tvrdost, hráči, co do střely skočí vždy bez váhání. Co jim však bylo přidáno v pracovitosti v defenzivním činnosti, to scházelo na druhé straně kluziště.



Rychlá rozehrávka od beků, překvapivý nápad, dlouhý pas či pohotové zavezení puku do útočného pásma - prvky nezbytné pro moderního beka v současném hokeji.

„Je pravdou, že jsme měli velké množství urostlých zadáků. Ale třeba Michal Čajkovský měl hodně ofenzivního ladění. Po jeho odchodu tam ale vznikla díra, která se nám nedařila zaplnit. Hra na útočné modré nám pak haprovala,“ přiznal s odstupem času kouč Jiří Kalous.

To si samozřejmě dobře uvědomovalo i sparťanské vedení. Před play-off ale nedokázalo sehnat za Čajkovského adekvátní náhradu. I proto pak s koncem základní části a v play-off proti Kometě Brno v první přesilovkové formaci nastupoval jako jediný bek Slovák Juraj Mikuš. A při vší úctě k obětavému chlapíkovi z Trenčína, střelba od modré a rozehrávka početní výhody nikdy nebyla jeho nejsilnější stránka...

I proto příchod ofenzivně laděných beků byl pro nového sportovního manažera Sparty Michala Broše letní prioritou.

Jenže kde je sehnat?

V současném českém hokeji je právě post útočného beka s dobrým bruslením, obratností a smyslem pro chytrou přihrávku vysoce nedostatkové zboží.

„Tomáš Pavelka a Petr Zámorský, to byla dvě jména, která mě hned napadla. Těch ofenzivních beků je tady hrozně málo, oba jsou ale v širším kádru reprezentace. Když se naskytla příležitost je získat, neváhali jsme. Doufám, že tento problém máme konečně vyřešený,“ vysvětlil angažování dvou ofenzivních beků manažer Sparty Michal Broš.

Jak ale bylo těžké oba šikovné obránce do Sparty získat? Vždyť Tomáš Pavelka se na jaře nikterak netajil, že po letech extraligy v Litvínově by rád zkusil zahraniční angažmá a druhý jmenovaný v zahraničí už několik let působil.

„Musím říct, že oba kluci slyšeli na jméno Sparty. Často se stává, že hráči raději vezmou stejnou smlouvu v týmu, kde nejsou tolik pod tlakem, jen aby měli klid. Pro tyhle borce existovala v Česku jen nabídka Sparty. Pro nás je to pozitivní zjištění, že Sparta hráče pořád hodně láká,“ pochvaluje si Broš a zároveň doufá, že právě tito dva zadáci výrazně zlepší rozehrávku Sparty a práci na přesilových hrách.

„Po odchodu Čajky nám chyběla střelba od modré čáry. Umění rychle dostat puk k brance. To oba už v přípravě několikrát ukázali. Samozřejmě hlavní bude, aby to dokázali v hlavní soutěži,“ doufá Kalous.

Bude Sparta s novými posilami v obraně silnější?