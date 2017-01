Skuhravý o proměnách Varů: Změn bylo dřív příliš, Duda mohl zůstat

„Prožil jsem tady téměř celou kariéru, klub mi není lhostejný,“ říká Skuhravý.

Naposledy vábení Energie vyslyšel loni na jaře. Vary mířily do baráže a uznávaný bojovník měl po sezoně po překvapivém vypadnutí Kladna ve čtvrtfinále první ligy. Generální manažer Energie Miroslav Vaněk bývalému kapitánovi ale zavolal s prosbou o pomoc.

„Nemohl jsem se ke klubu otočit zády, když mě potřeboval. Nejsem takový,“ neváhal osmatřicetiletý útočník i přes to, že v březnu 2013 mu klub rozvázal dlouholetou smlouvu a dál s ním nepočítal.

Na ledě a hlavně v kabině bývalý reprezentant na jaře výrazně pomohl Varům k záchraně. I přes svůj věk navíc letos opět patří k tahounům a je nejproduktivnějším hráčem Energie.

Pomůže Skuhravý lázeňskému celku opět k záchraně?

„Od začátku nás všichni pasovali za jasného outsidera. Je tady ale dobrá parta, bojujeme v každém utkání,“ říká.

Jeho slova potvrzují i výsledky. Předem odepisovaný tým bojuje. V pátek svěřenci trenéra Jana Tlačila porazili doma silný Hradec, v neděli urvali bod v Olomouci. Skuhravý k tomu pomohl třemi góly.

Před sezonou vás každý pasoval na jasného adepta na baráž. Jak jste to vnímal?

Od začátku bylo jasné, že budeme outsider. Nebyl na nás takový tlak. To ale není dobře. Tlak musí být, aby nás to posouvalo dopředu. Hlavně ti mladí to potřebují cítit, aby věděli, že musí pořád makat naplno. Na druhou stranu tady je výborná parta. Táhneme za jeden provaz, kabina je zdravá. Je nás pár starších. Tým samozřejmě nemá takové parametry. Kluci ale teď mají prostor, mohou být spolu a hodně se zlepšovat.

Hodně z těch mladých hrálo ruskou juniorskou ligu MHL. Je to výhoda?

Co si budeme povídat, ta liga měla daleko vyšší úroveň než extraliga juniorů. Ti kluci mají štěstí, že jich tady může být hodně a mají šanci se ukázat.

Karlovarský útočník Václav Skuhravý rozdává úsměvy. Karlovarský útočník Václav Skuhravý pálí na zlínskou branku.

Myslíte, že z některých můžou vyrůst zajímaví hráči?

Je to všechno na nich. Musí si udržet hlavně výkonnost. Nejde jen vylítnout a další sezonu zas být dole. Takových hráčů je v lize hrozně moc. Když budou každý rok dělat 25-30 bodů, tak to bude super.

Chybí ale střední generace hráčů, že?

Ta už tady dlouho není. Jinde to starší hráči umravňují, ale střední generace to táhne, je nejdůležitější. Takoví hráči jsou ale nejdražší a nejžádanější a ti sem momentálně nepůjdou. Manažeři to ale v létě neměli jednoduché. Nebylo vůbec jasné, jestli se bude hrát extraliga, nebo první liga.

Pravda. Jak jste se vůbec díval na možnost prodeje licence?

Byla by to chyba. Vždycky je lepší, aby to šlo sportovní cestou. Jak postoupit, tak sestoupit. Podle mě by ani ti fanoušci jiného týmu, co by koupil licenci, z takového postupu neměli radost.

Proč podle vás hokej ve Varech od titulu v roce 2009 zaznamenal takový propad?

Je to hlavně o financích. Chybí dálnice na Prahu. Velké firmy tu nejsou. Mattoni patří Italům, Becherovka Francouzům. Ti nemají o hokej zájem. Můžeme být rádi za Sokolskou uhelnou. Dřív se stavěla KV aréna. Plno firem na ni chtělo přidat peníze. Pak se dostavěla a sponzoři odešli. Finance se srazily o třetinu. To je hodně znát.

Ne všechno je ale o financích.

Určitě, podle mě po titulu přišla v další sezoně zbytečně rychle ukvapená rozhodnutí. Najednou na podzim odvolali trenéra a tým se začal rozpadat. Asi se mělo chvíli počkat. Dát tomu čas. Těch kvalitních hráčů tady bylo dost. Loni v Litvínově taky nedělali po titulu hned paniku a letos zas hrají dobře.

Místo toho začalo přicházet velké množství hráčů.

Každý rok se v létě přišlo na stadion a půlka hráčů byla jiná. Přitom předešlé roky sem chodili hráči, které nikdo už nechtěl, tak je vzali. Přišlo mi to divné. Vždyť přeci si radši přivedu hráče, kteří jsou nějak s klubem spjati a budou za něj dýchat. Kdyby se náhodou spadlo, tak by se báli vyjít na ulici, protože by se styděli. Tady byla ale řada hráčů, kterým by to bylo jedno. Přesně takový pocit jsem měl v minulé sezoně těsně před baráží.

Máte pravdu, řada jmen budila rozpaky. Co jste říkal na Radka Dudu?

Třeba Radka bych k nim neřadil. Byli to jiní. Radek se choval jako velký profesionál. Vždy všechno dělal naplno. Nikdy nic nevypustil. Podle mě mohl tady klidně zůstat. Jeho přínos převyšoval negativa, která má ale nějaká přece každý. Vždycky chtěl vyhrát, bojoval. Když udělal blbost, tak to bylo většinou z přemíry snahy, že to chtěl strhnout. Neudělal to, že by se na něco vykašlal a to kabina vidí.

Proč jste se do Varů nakonec potřetí vrátil? Nechtěl jste zůstat další sezonu na Kladně?

Bydlíme ve Varech. Za ty roky jsem si vztah ke klubu udělal. Strávil jsem tu většinu kariéry. Cítil jsem, že mají o mě znovu zájem. Chtěli, abych řídil mladé hráče, tmelil kabinu. To mi loni na Kladně vyhovovalo. Pak tam ale podepsali starší hráče, tak jsem si říkal, že tady to pro mě bude lepší. Chtěl jsem se znovu rvát za hokej ve Varech.