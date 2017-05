V extralize nejlepší, ale na mistrovství nejede. Mrzí to, říká Vondrka

„Tím, že hlasují hráči, je ta trofej hodně specifická. Když jste zvolen samotnými hráči, tak je to víc upřímné. A o to mě to ještě víc těší,“ sdělil Vondrka své pocity.

Ten se stal po Romanu Červenkovi druhým chomutovským hráčem, jenž vyhrál prestižní trofej. Jako kapitán dovedl Severočechy poprvé v historii klubu do semifinále play-off. S deseti brankami se stal nejlepším střelcem vyřazovacích bojů.

Velká forma a status elitního hráče české nejvyšší soutěže mu však nezajistil účast na letošním mistrovství světa.

Nejprve vypadalo, že trenér národního týmu Josef Jandač má o útočníka se zkušenostmi z mistrovství světa velký zájem. V konečné nominaci se však neobjevil.

„Byli jsme s Pepou Jandačem domluveni, že si zavoláme. Po play-off jsem byl pobitý. Potřeboval jsem si trochu odpočinout, pak mi ale zavolal, že tam místo pro mě už nemá. Mrzí mě to. Nezbývá mi než to respektovat,“ vysvětlil důvody.

Jednou z věcí, která hrála v jeho neprospěch, byl příjezd několika hráčů z NHL. Poté, co zkušení borci z nejlepší ligy světa řekli reprezentaci „Ano“, pro Vondrku nezbylo místo.

„Domluvili jsme se, že dostanu volno, a pak se uvidí. Přijel ale Pasta, ve hře je i David Krejčí, už najednou pro mě místo nebylo. Tak to beru,“ domnívá se Vondrka.

Sám by si rád zahrál na svém čtvrtém mistrovství světa v kariéře. Dobře ví, že tak vydařená sezona z osobního hlediska už se nemusí opakovat. Zášť ale ani zdaleka necítí.

„Jsem rád, že mi Pepa zavolal. Byl ke mně férový. Dopředu mi řekl, že mě nepotřebuje zkoušet. Ví, co ode mě může čekat. Pak se ale situace vyvinula tak, že dorazilo víc hráčů, než se možná na začátku čekalo,“ přiznává.

Na první pohled se může zdát, že důvody Vondrkovy absence jsou jasné. Zřejmě se trenérům nevešel do prvních třech útoků a ve čtvrtém kouč Jandač dá raději přednost mladším jedincům. S tím ale za Vondrkou nechoďte.

Ve své kariéře dlouho neměl jistý post v elitních útocích. Skvělým bruslením a pracovitostí dříve ve Slavii dlouho vynikal jako defenzivní specialista. Až později se posunul mezi klíčové hráče mužstva. Roli bojovníka by podle všeho zvládl i dnes.

„Pepa dobře ví, že bych na turnaji vzal jakoukoliv roli. Neznamená, že jsem tady vyhrál cenu, že si hned budu na něco hrát. Mám za sebou dobrou sezonu, ale je mi jasný, že bych na turnaji nehrál v prvních dvou lajnách. Znám svoji roli, umím se přizpůsobit,“ dodává Hokejista sezony.