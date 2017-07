Jágr spatřen na letišti v Ottawě. Půjde legenda konečně do Kanady?

Ano, Jágr si vždy chtěl zahrát hokej v kolébce hokeje. Česká legenda v NHL působila celkem v osmi klubech, nikdy však neválela za kanadský tým. Teď by to konečně mohlo vyjít...

Před pár lety se spekulovalo, že by Jágr mohl zamířit do Montrealu. Tam ale vládne generálním manažerem Marc Bergevin a ten si s českým útočníkem při předešlém působení v Pittsburghu příliš nerozuměl. Jágrův odchod do mekky hokeje se tak nikdy nejevil příliš pravděpodobně.

Několik na sobě nezávislých zdrojů v minulých dnech uveřejnilo spekulaci, že o českého útočníka se zajímá Calgary. V létě výrazně posílený tým z Alberty shání pravé křídlo do prvních dvou lajn. Experiment s přeplaceným Troyem Brouwerem Flames nevyšel, sáhli by po Jágrovi?

Teď se do mixu o Járgovy služby, aspoň podle fanoušků Senators, zamíchala také Ottawa. Někteří z nich ho totiž spatřili v pondělí na letišti v Ottawě. Stačí si projet sociální síť Twitter. „Teď mi poslal kamarád z letiště snímek na snapchatu s Jaromírem Jágrem. Zajímavé,“ napsal uživatel pod přezdívkou Djurgaden na Twitteru. Se stejnou informací se přidávají i další.

Fanouškovský web Ottawy senshot.com uvedl článek, kde spekuluje o příchodu Jágra do hlavního města Kanady.

Podpis druhého neproduktivnějšího útočníka v dějinách soutěže by mohl dávat pro Ottawu smysl z hlediska výsledků posledního play-off. Senators pod vedením trenéra Guy Bouchera překvapili a dostali se až do finále Východní konference.

Generální manažer Ottawy Pierre Dorion tak nejspíš cítí, že tým kolem hvězdného kapitána Erika Karlssona může v další sezoně pomýšlet ještě výš a Jágr by k úspěchu mohl pomoci.

Ještě jeden fakt by mohl hrát pro kladenského odchovance. V Ottawě mají v posledních letech velké problémy zaplnit svoji Canadian Tire Centre. I v play-off na domácí zápasy zůstávalo v hale několik stovek sedaček prázdných. Začít novou sezonu s Jágrem v sestavě by určitě do hlediště přilákalo daleko více fanoušků.

Ottawa má navíc po odchodu obránce Marca Methota dostatek místa pod platovým stropem.

Je tu však druhá stránka věci. Jak by Jágrovi sedl systém ottawského kouče Bouchera?

Vždyť frankofonní trenér je známým specialistou na defenzivní systém, založený na rychlých protiútocích. Seděl by Jágr do takového stylu?