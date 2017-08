Plzeňské hokejisty prověří Korejci. Díky Strakovu kamarádství s Paekem

„Doufám, že olympiáda je pouze začátek něčeho velkého. Hokej v zemi nabírá na popularitě, toho musíme využít,“ říkal v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý kanadský hokejista a dnes kouč Jim Paek.

Právě on stojí za vzestupem hokeje v Koreji. Do země svého původu se rodák ze Soulu vrátil před třemi lety a vytáhl podceňovaný výběr z „C“ skupiny až mezi elitu. Teď se v Česku připravuje na vrchol sezony.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem se z NHL dobře zná s šéfem plzeňského klubu Martinem Strakou. Teď se tedy střetnou znovu. „Jim je fajn chlap, moc rád ho zase uvidím. Určitě si před nebo po zápase popovídáme,“ řekl již dříve Martin Straka pro klubový web.

Plzeňští hokejisté by měli v zápase proti Korejcům postavit papírově nejsilnější možné složení. V úterý proti Českým Budějovicím dostali šanci hlavně mladíci.

Žádná speciální příprava na exotického soupeře se nekonala, dopoledne byl ještě trénink. „My se chceme soustředit spíš na sebe. Pro kluky je to určitá zkouška,“ naznačil plzeňský kouč Ladislav Čihák a připomněl solidní výsledky Korejců v předchozích zápasech.

„Člověk si řekne, že by mohlo jít o papírově slabší tým, ale Korejci by do té konfrontace nešli, kdyby neměli kvalitu. Nesmíme nic podcenit. Mají tam pár Kanaďanů v sestavě. Budeme sledovat reakci našich hráčů, jak k tomu přistoupí,“ doplnil trenér plzeňské Škody. Jak dopadne srovnání s účastníkem olympiády?