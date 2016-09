Jandač: Na ledě bylo jen jedno mužstvo. My se nedokázali ani naštvat

Teď má Jandač a jeho kolegové den na to, aby na Světovém poháru tým probral před pondělním zápasem s Výběrem Evropy.



Jaké je vaše hodnocení duelu s Kanadou?

Nic moc pozitivního to samozřejmě není. Snad jen prvních deset minut. Pak už nám soupeř odskočil a na ledě už bylo jenom jedno mužstvo. My naopak celý zápas tahali za kratší konec.

V čem jste nejvíce zaostávali?

Zaostávali jsme ve všem. Jak nám dali gól do šatny na 3:0, tak to byl pro ně vítr do plachet a pro nás hřebík do rakve. Potom nás přehrávali v soubojích, rychlosti, my prostě nestačili. Byli jsme papíroví v soubojích. V důslednosti a šikovnosti nás jednoznačně přehráli. To samé platilo o přesilovkách. My jich měli víc než oni, ale nic jsme si prakticky nevytvořili. Ani střelu. Oni v nich dávali góly.

Při prvním inkasovaném gólu jste požádali o jeho přezkoumání na videu? Jak se rozhodnutí rodilo?

Nám se ta situace na střídačce nezdála a pak jsme to měli potvrzené ještě od Jirky Fischera, který sedí na tribuně. Tak jsme na to zareagovali, ale nedopadlo to. Myslíme si, že tam nedovolené bránění bylo. Oni ne. Aspoň jsme to zkusili.

Co říct k výkonu brankáře Neuvirtha?

Chytal výborně. Zvažovali jsme, jestli ho pak nenechat orazit. Ale sám říkal, že si cítí dobře. Góly rozhodně nešly na jeho vrub.

Při třetím gólu chyboval obránce Kempný. Musel jste s ním o přestávce pracovat, aby nebyl psychicky dole?

Když máme šest obránců, tak všichni musí hrát. Proto jsme se nesnažili v tom hrabat. Věděli jsme, že musíme do té druhé třetiny jít aktivně. Ale mám pocit, že po tom třetím gólu šly hlavy dolů. Dostali jsme vůbec divné góly. I když měla Kanada tlak, tak druhý byl po čistě prohrané buly. To byla další disciplína, která nám totálně nešla, my se pak vůbec nedostali na puk. Třetí gól byla individuální chyba, čtvrtý rovněž. To jsme měli puk dvakrát na hokejce a nevyhodili ho.

Zápas nedohrál útočník Radek Faksa. Jak je na tom?

Měl problémy v horní části těla. Uvidíme, jestli bude připravený na další utkání.

Teď vás čeká Výběr Evropy. Viděl jste jeho zápas s USA?

Dvě třetiny, Jirka Fischer (skaut týmu) pak celé utkání. Hráli velmi dobře a zaslouženě vyhráli tři nula. Amerika nic nepředvedla. Celkově herní obraz Evropy byl už v poslední přípravě výborný.

Předvedl ten tým něco, čím jste chtěli Kanadu zaskočit vy?

Náš plán byl podobný. Kanada v posledním utkání proti Rusku patnáct minut dominovala, ale pak se zápas vyrovnal. A na to jsme se připravovali, abychom ten tlak dokázali ustát. Paradoxně těch prvních deset minut od nás nebylo špatných, ale dostali jsme první gól, takový jaký byl. A třetí gól už s týmem zamával.

Vycházel herní rozdíl mezi českým týmem a kanadským spíš z uvadající psychicky, nebo to je prostě hokejová realita? Přeci jen kanadští hráči mají v NHL úplně jiné herní role než čeští.

Věděli jsme, že nastupujeme proti nejlepšímu týmu na světě. Že ta síla mužstva na papíře je obrovská, ale na ledě se to někdy nemusí potvrdit. Chtěli jsme, aby hráči byli sebevědomí. Aby hráli odvážný hokej. Bohužel se nám to nepovedlo. Na ledě bylo jen jedno mužstvo. My jsme pak nedokázali ani přitvrdit nebo se naštvat a zkusit s tím zápasem něco udělat. Že by hráči chtěli někoho zbourat. Ne, my ani tohle nebyli schopni uhrát.