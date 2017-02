Třicítku slaví na ledě. Dort nebude, říká plzeňský útočník Svoboda

„Dort k obědu určitě nebude,“ lakonicky poznamenal Svoboda, rodák z Litoměřic. „Ale kdyby mi třicítka přinesla večer tři góly, to bych se vůbec nezlobil,“ usmál se.

Jak se vlastně slaví kulaté narozeniny v rozběhnuté sezoně?

Blbě... (smích) Jak říkají ti starší, je to jenom věk. Ale já mám smůlu, že slavím v únoru a to je vždycky složité najít nějakou volnou mezeru na oslavu. Takže musím počkat, až bude po sezoně.

Jak bude dlouhá, záleží na vás. Bojujete o předkolo, zbývají čtyři zápasy. Sílí na vás tlak?

Všechny týmy, které se rvou okolo desátého místa, už to berou jako play-off. Vnímáme tabulku, nikdo nechce spadnout pod desítku. O tlaku se můžeme bavit, ale stejně je důležité, jak to pak vypadá na ledě. Bude to velký boj až do posledního kola. Pro nás se nic nemění. Chceme minimálně desítku udržet a máme to ve svých rukách.

Na tréninku byl slyšet smích, popichování. Snažíte se záměrně držet v týmu dobrou náladu?

Jednoznačně. Je to důležitá věc. Kdybychom čtyři dny před každým zápasem chodili na zimák sklíčení a pod tlakem, ničemu to neprospěje. Potřebujete klid, to může rozhodovat v klíčových fázích zápasu. Při přesilovkách, v oslabení i při hře pět na pět. Je vždycky lepší nebýt zbytečně svázaný dopředu.

Cítíte po poslední výhře nad Vítkovicemi 6:2 větší sebevědomí?

Tak je to po každém povedeném utkání. V úterý Vítkovice prohrály i dohrávku se Zlínem. Dva zápasy zpátky byly relativně v klidu, teď jsou do toho také namočení, mají i navíc nějaké zraněné. Najednou to ani pro ně není jednoduché, můžou do toho ještě spadnout k nám.

Je dobře, že prakticky všechna mužstva v extraligové tabulce mají pořád o co hrát?

Určitě. Nestane se asi, že poslední čtyři kola někdo něco vypustí, něco se ovlivní. Každý o něco hraje. O čtyřku, o šestku, o desítku... V tom vidím velkou výhodu.

Jak složité bude uspět v pátek v Litvínově?

Oni mají výborné výsledky, hrají v klidu, nevnímají nervozitu. Doma jsme je minule porazili, ale jim tehdy scházelo dost zraněných. Musíme se připravit co nejlépe a jak už jsem říkal, jako by to byl rozhodující zápas play-off.