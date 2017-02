Těší mě, že jsem zpátky, pochvaloval si třinecký Růžička

Marek Růžička v této sezoně nastupoval v první lize za Frýdek-Místek, odehrál 20 zápasů, v nichž nasbíral 22 bodů, což je 1,1 na zápasy. Lepší průměr v týmu nikdo jiný nemá.

„Ve Frýdku se naší lajně daří. Sedli jsme si s Tondou Pechancem. Bodujeme, a teď jde jen o to, abychom to potvrdili v play-off.“

Takže se do Frýdku-Místku na předkolo s Benátkami vrátíte?

Určitě. Ve čtvrtek tam jedu a dozvím se, co se mnou bude. Jestli budu hrát za něj play-off, anebo zůstanu v Třinci.

Jaké to je, vrátit se po takové pauze do extraligy?

Super. Pro nás mladé je ale důležité, že to z Třince do Frýdku-Místku nemáme daleko. Zázemí je tam také perfektní. A když si můžeme jít zahrát za Oceláře, tak každý z nás musí být rád.

Proč jste za Třinec téměř rok nehrál?

Hlavně jsem byl zraněný. Podstoupil jsem tři operace. Teď jsem se po devíti měsících dal do kupy. Jsem moc rád, že mě Třinečtí zase vytáhli zpátky, že tady mohu znovu hrát, je pro mě jen plus

S Olomoucí jste vedli 3:0, ale bylo z toho drama. Co se stalo?

Ve druhé třetině jsme neproměnili šance. Být to pět nula, nikdo by nic neříkal. Jenže pak jsme dostali dva góly a byli jsme rádi, že jsme vedení udrželi.

Byly to nervy?

Jako hráč nevnímám, jestli to byly nervy. My hrajeme do poslední vteřiny. Hokej je tak nevyzpytatelný, že se může stát cokoliv.