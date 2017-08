Kluci padají do střel, hrají obětavě, chválí třinecký brankář Hrubec

„Moc si té důvěry vážím,“ přiznal. „Hamas (Peter Hamerlík) mi však dýchá na záda každým tréninkem, každým zápasem. Není prostor na chybu. Člověk se zlepšuje, jen když trénuje s těmi nejlepšími. A v extralize není lepšího gólmana, než je Hamas. Jsem rád, že na mě tlačí ten nejlepší.“

Jak moc vás přiblížily domácí výhry k druhému místu ve skupině D a tím i k postupu do play-off Ligy mistrů?

Jsme nadšeni, že se nám povedlo uhájit domácí prostředí. Skupinu jsme rozjeli dobře, ale zatím není nic rozhodnutého. Bude záležet na dalších čtyřech zápasech.

Který z těch dvou domácích duelů byl z pohledu brankáře těžší?

Každý měl svoje. Ten proti Dánům byl náročnější na koncentraci, ale klukům to tam napadalo, dali spoustu branek. Teoreticky, když to řeknu blbě, pokud by za mě něco propadlo, tak se nic nedělo. S Mannheimem to však bylo 1:0, 2:0, každá branka by je mohla nakopnout. To bylo nebezpečné. Fyzicky byl těžší ten druhý zápas. Však jsem také po zápase byl červený jako naše dresy.

Takže Mannheim má kvalitní mužstvo?

Byli důrazní, hodně stříleli, byli silní v našem obranném pásmu. Ale my jsme hráli výborně.

V mannheimském celku bylo hodně německých reprezentantů. Vnímal jste to?

Zjistil jsem to až později. Možná je dobře, že jsem to před zápasem nevěděl, chytalo se mi dobře. Ale popravdě, ani bych to nijak nepoznal. Také v extralize je spousta kvalitních hokejistů, co byli v NHL anebo by ji mohli hrát. Užil jsem si i to, že jsem mohl chytat proti Dennisu Endrasovi (německý reprezentační brankář, který byl nejlepším gólmanem a nejužitečnějším hráčem světového šampionátu v roce 2010 – pozn. red.).

Měli jste možnost spolu i promluvit?

Říkal jsem mu, jak rád jsem si proti němu zachytal, protože má spoustu zkušeností z nároďáku, z mistrovství světa.

Vy jste ve dvou zápasech dostal jediný gól. To vás musí těšit.

Musím pochválit kluky, protože do střel padali. Po druhé třetině jsme měli snad jedenáct zblokovaných střel, což svědčí o obětavosti týmu. Naši útočníci se dobře vracejí dozadu, celá obranná hra je kompaktní. Celkově super.

Bylo složité připravit se na dva odlišné týmy, když jste s nimi hráli během tří dnů?

Máme je zmáknuté přes videoanalýzu, takže jsme se dobře připravili na Dány i Němce. Věděli jsme, že s Mannheimem to bude trochu jiný zápas. Důležité bylo, že jsme si po vysoké výhře nastavili hlavy do neutrálu, že jsme nebyli nijak namyšlení. Hlavy jsme měli dobře nastavené.

Nyní vás čekají venkovní odvety.

Měli by nás jet podpořit i fandové, tak snad budeme mít jejich podporu. Těším se na to. Teď budou mít výhodu domácího prostředí naši soupeři. Pro všechny to je ale stejné.

Vy jste se před dvěma týdny oženil. Je to pro vás velká životní změna?

Není. Všechno je při starém. Opravdu mohu v tuto chvíli říct, že je to jen o tom, že moje žena se teď jmenuje stejně jako já a jsem za to nesmírně rád. Vím, jaká je. Máme se rádi. Takže žádná změna.