Třinecký útočník Dravecký o derby: Prohráli jsme, ale jdeme dál

Čím to, že jste špatně vstoupili do všech tří třetin?

Nevím. Ale je to tak. Dostali jsme góly na začátku třetin, ale jsme natolik zkušené družstvo, které hraje dále. Zápas má šedesát minut.

Zdálo se, že Vítkovičtí byli úpornější.

Možná ze začátku. Jinak nesouhlasím. Hra byla v naší režii, stav jsme otočili, tlačili jsme se do brány... Jenže ve třetí třetině jsme zase na začátku dostali góla. Pak dalšího a to rozhodlo.

Co se stalo v té třetí třetině?

Dostali jsme ty góly.

To ano, ale nepodcenili jste soupeře po obratu ve druhé třetině?

My nejsme mužstvo, které něco podcení. Dostali jsme góly, prohráli jsme. A jak jsem řekl, v pátek jdeme dále.

Je pozitivní aspoň to, že jste po dvou zápasech, v nichž jste dali jen jeden gól, nyní vstřelili tři?

Tak bych to neřekl. Šance jsme měli i v minulých zápasech, ale nepadalo nám to tam. Dnes jsme se více tlačili do brány, z čehož pramenily góly, ale prohráli jsme. Teď si všichni utkání rozebereme a v pátek nás čeká další (v Pardubicích).

Jste druzí, ale třinečtí fanoušci svým skandováním odvolávali trenéra Kýhose. Co tomu říkáte?

Dále...

Poprvé v sezoně jste prohráli třikrát za sebou, aniž byste získali bod. Děje se něco?

To je sport. Teď můžeme dalších pět zápasů vyhrát. My jsme mužstvo, které se nepoloží. Hrajeme šedesát minut naplno.

Bylo vyprodáno. Jak jste vnímal atmosféru?

Byla výborná. Každopádně ve Vítkovicích je pokaždé dobrá. Je to derby. Ale i zápas byl dobrý, co se týče nasazení, bruslilo se nahoru dolů, osobní souboje, akce za akcí.