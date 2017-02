Hlinka byl velká osobnost, vzpomíná třinecký trenér Kýhos

Třinečtí se zapojili do projektu Legenda pomáhá. Ten vznikl na Hlinkovu počest v této sezoně, kdy je to 50 let od jeho vstupu do nejvyšší domácí soutěže. Ivan Hlinka se narodil v roce 1950 a ve svých 54 letech zahynul při dopravní nehodě.

Dresy s jeho podobiznou půjdou do aukce, jejíž výtěžek dostane Nadační fond Ivana Hlinky, který pomáhá bývalým hráčům nacházejícím se v obtížné životní situaci.

„Na Ivana si člověk vždycky rád vzpomene, ale už je to dlouhá doba. Bohužel,“ uvedl třinecký trenér Vladimír Kýhos, který legendárního útočníka a trenéra pamatuje ze svých hokejových začátků v Litvínově.

Ivan Hlinka hrál za československou hokejovou reprezentaci celá sedmdesátá léta. V roli reprezentačního trenéra Ivan Hlinka diriguje své svěřence při mistrovství světa ve Švédsku 2002.

Jaký měli vztah? „Klasický, jako spoluhráči, kamarádi, jak to bývá v mančaftech. Ale vyloženě blízcí jsme si nebyli,“ přiznal Kýhos, který coby žák chodil na zápasy Litvínova. Za ten Hlinka nastupoval od svých šestnácti let. „Ivan byl pro mě vždycky takový idol, ke kterému mladí kluci vzhlížejí. Později jsme spolu hráli, tuším, že do roku 1982, než odešel do Kanady.“

Kýhos uznává Hlinku jako člověka. „Byl výborný, chytrý a sečtělý. Měl rád humor, legraci a byl sportovně založený. U tenisu a fotbalu jsme si vždycky užili spoustu srandy.“

Podle Kýhose měl Hlinka v prvé řadě talent. „Ale hlavně, a to vidíte i dneska, kdyby člověk nepracoval a měl jenom ten talent, tak to nikam nedotáhne,“ uvedl Vladimír Kýhos. „A u Ivana to byly spojené nádoby. Úspěšný byl proto, že byl jeden z výjimečných talentů, což uměl i prodat. Když hrál, tak patřil k těm, kterých když jste přišli na stadion, jste si všimli, ať už to bylo během ligového utkání, anebo v reprezentaci. Byla to velká osobnost.“