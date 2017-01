Útočník Valský se vrací ze Slovanu Bratislava do Liberce

Zvětšit fotografii Jakub Valský (vlevo) bude zase bojovat v libereckém dresu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hokejový útočník Jakub Valský se vrací do týmu úřadujícího mistra extraligy z Liberce, odkud loni v květnu odešel do Slovanu Bratislava do Kontinentální ligy. Osmadvacetiletý kladenský odchovanec se dohodl s Bílými Tygry na smlouvě do konce sezony s následnou dvouletou opcí.

„Jakub Valský nám v minulé sezoně svými výkony výrazně pomohl k zisku mistrovského titulu a i proto jeho návrat do Liberce po nepříliš povedeném angažmá ve Slovanu Bratislava vnímám téměř jako samozřejmost,“ řekl sportovní ředitel a trenér Liberce Filip Pešán. Valský si v dresu Slovanu připsal v KHL ve 34 zápasech čtyři body za jednu branku a tři asistence. V minulém ročníku extraligy, kdy byl členem širšího kádru české reprezentace, zaznamenal v 59 duelech včetně play off 41 bodů za 21 gólů a 20 přihrávek. „Je to hráč, který je schopný nastřílet v jedné sezoně 20 branek a jeho příchod by tak měl přinést zvýšení dosavadní ofenzivní síly týmu,“ doplnil Pešán. V Liberci působil Valský od sezony 2013/14, kdy přišel z Kladna. V extralize má na kontě celkem 384 utkání a 143 bodů za 81 branek a 62 asistencí.