Chomutov trestal naše chyby, litoval trenér hokejových Vítkovic

„Doma ztratit tři body, to je velká ztráta,“ litoval vítkovický kapitán Rostislav Olesz. „Je to na úvod extraligy, je to hodně nepříjemné a moc mě to mrzí.“

Vítkovičtí totiž stejně jako proti Spartě vedli i v neděli 2:0, ale znovu o náskok přišli a k tomu inkasovali v 57. minutě rozhodující gól. „Rozhodly věci, kterými jsme se porazili sami. Mohli jsme dát gól na 3:0, ale neproměnili jsme šance, pak jsme dostali branku v oslabení ve třech proti pěti, což se stane. A pak jsme dostali nešťastný gól na 2:2,“ líčil Olesz.

Po vyrovnávací brance, kdy chomutovský Petr Koblasa obral o puk před brankou Jakuba Illéše a skóroval, domácí znervózněli. „Hráli jsme s přílišným respektem, vyrobili jsme tam tři hrubé individuální chyby, z nichž dvě byly potrestány,“ poznamenal vítkovický trenér Jakub Petr. „Náš kádr je mladý a kluci dostanou příležitosti, aby to napravili. Projevila se naše nezkušenost, kvůli které nás Chomutov trestal.“

Petr přirovnal nedělní výkon týmu k pátečnímu zápasu se Spartou. „Jako bychom se báli výsledku 2:1, v tom to bylo podobné. Jak říkám, pramení to z nezkušenosti. Máme za sebou tři zápasy doma, včetně předchozího středečního utkání Ligy mistrů s Krefeldem, z nichž jsme jeden prohráli. Jedeme dál, před námi je toho spousta.“

Olesze mrzely zbytečné chyby. „Pár jsme jich udělali, Chomutov tak měl dvě nebo tři gólovky, které Bartes (brankář Patrik Bartošák - pozn. red.) vychytal. Ale koledovali jsme si o to,“ připustil kapitán Vítkovic. Dva body ze dvou zápasů Vítkovické příliš netěší. „Měla to být pro nás výhoda, že jsme na začátku hráli dvakrát doma, nemuseli jsme nikam cestovat. Příprava doma je jednodušší, věděli jsme, do čeho jdeme, s kým hrajeme,“ vyjmenovával Olesz.

„Velice těžce nesu, že jsme ty body ztratili.“ Rozmrzelý byl i David Květoň, který se blýskl gólovou střelou. „Ve druhé třetině vedeme 2:0 a přestaneme hrát. To se nesmí opakovat,“ zdůraznil.