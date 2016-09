Vítkovičtí hokejisté pomýšlejí na čtvrtfinále, mají 16 odchovanců

Co přesně to znamená? „Dostat se do čtvrtfinále,“ odpověděl. „Do sezony ale jdeme s pokorou. Z dvaceti tří hráčů, které máme v užším kádru, je šestnáct, kteří prošli naším tréninkovým střediskem mládeže nebo akademií. Mnohé pamatuji ještě coby děti, dnes to jsou dospělí chlapi a hlavně jsou spjati s regionem. Věřím, že udělají vše pro to, abychom šli nahoru.“

Jedno z vítkovických hesel je: Úspěch není sprint, úspěch je maraton. „To se snažíme hráčům vštěpovat. Je to ale hra s detaily, je to o každodenní přípravě,“ podotkl Petr.

Vítkovice na startu sezony čeká Sparta Praha.

„Těším se, už je na čase, aby liga začala. Přípravných zápasů bylo dost,“ prohlásil vítkovický brankář Patrik Bartošák.

„Začneme pěkně zostra,“ uznává trenér Petr. „Hlavně musíme otupit emoce a natěšení hráčů. Spíše je musíme krotit, než nabuzovat na tento zápas. Je jasné, že rivalita obou klubů je velká, ale pořád to je jen jeden z padesáti dvou zápasů, které nás čekají v základní části.“

Vítkovičtí po minulé sezoně uvolnili mimo jiné dlouholetého kapitána Jiřího Burgra, který je v Kladně, Petera Čerešňáka do Plzně, Jana Štencla do Brna, Petra Strapáče do Olomouce a Tomáše Kudělku do Chomutova.

Naproti tomu v přípravě zabudovávali do týmu obránce Jana Výtiska z Liberce, Patrika Urbance ze Zlína, Ivana Baranku z Rögle, Daniela Krenželoka z Victoriaville Tigres a Adama Sedláka z Knoxville Ice Bears a útočníky Davida Květoně z Chomutova a Ondřeje Romana z Jekatěrinburgu.

„Hráče jsme vybírali podle toho, aby zapadli do mužstva i do kabiny,“ uvedl Jakub Petr. „Všichni přijali svoje role a jsou přínosem.“

Petr podotkl, že se chtějí jako většina mužstev prezentovat bruslivým a nátlakovým hokejem. „Snad nám to půjde, ale v přípravě jsme byli s hrou spokojeni, a to nás prověřily silné týmy.“