Bartošák se Hradci pomstil za vyhnání z branky: Nebylo to jen o mně

Co jste změnil od toho nedávného zápasu z Hradcem, který jste doma vysoko prohráli?

Já myslím, že jsme se snažili hrát zodpovědně odzadu. Ať už to bylo tady nebo na Spartě. V tom posledním utkání z Hradcem jsme hráli špatně, dělali jsme spoustu chyb a my v brance jsme kluky moc nepodrželi. Ale dneska kluci zaslouží velkou pochvalu, protože vzadu hráli výborně.

V první třetině jste na příznivém výsledku měl ale hlavní zásluhu vy...

Podle mě to nebylo jenom o mně. Bylo dobře, že jsme z toho hradeckého tlaku nedostali gól a skvěle jsme to ubránili, protože oni tam pár šancí měli. Snažíme se si navzájem pomáhat a myslím, že to byl skvělý týmový výkon.

Hradec začal výborně, ale postupem času jste se zlepšili a byli jste lepší. Cítili jste, že nevěděli jak na vás?

Myslím, že je to pravda. Měli pár šancí, ty ale neproměnili, a potom si tolik nevěřili. A šance, u kterých by na začátku stříleli, už řešili přihrávkami, což se jim nakonec vymstilo. Dobře pro nás.

Gól jste nedostal ani v úterý na Spartě, takže skvělá forma?

Nuly nejsou jenom moje, stojí za nimi výkon celého týmu. Za tvrdou práci jsme si je zasloužili a určitě nám zvednou sebevědomí. Hlavně fakt, že dokážeme porážet takové týmy, jakými jsou Sparta nebo Hradec. Čistá konta jsou bonus.