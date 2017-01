Prohrávat doma 0:6 bylo hrozné, přiznal vítkovický Roman

Čím to bylo, že jste tak zaspali? V 10. minutě byl stav 0:4.

Většinou míváme dobré začátky, jen poslední dva domácí zápasy se nám nepovedly. Musíme najít příčinu. Dneska to bylo o tom, že nám nešly nohy. Hradečtí lítali, všude byli dřív, přečíslovali nás a z toho padaly góly. Naše hra je, že utrápíme soupeře a těsné zápasy dokážeme vyhrávat. Ale máme problémy otočit zápas, když prohráváme. To musíme zlepšit.

Myslíte, že Hradec tak nakopla účast na Spengler Cupu?

Když jsme jezdili na Spengler Cup my a vrátili se do české ligy, taky jsme udělali nějakou šňůru. Opravdu bruslili dobře a půlku zápasu nás do ničeho nepustili.

Jaké bylo prohrávat 0:6?

Hrozné. Už za stavu 0:4 jsme moc chtěli, ať to přestane, ať dáme nějaký gól dva, abychom se vrátili do zápasu. Ale oni dali z přesilovky na 5:0, což nás zase srazilo. Naštěstí jsme se odrazili. Třetí a čtvrtá pětka daly góly a třetí třetina už byla z naší strany docela dobrá. Od toho se musíme odrazit. Ale bylo už pozdě.

Co tedy bylo špatně?

Nešly nám nohy. Přebruslovali nás a dostávali se do nerovnovážných stavů. Dali gól z akcí ve dvou na jednoho, ve třech na jednoho. Byla to nezodpovědnost, mysleli jsme si, že to půjde samo.