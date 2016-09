Čekání na tři body končí. Vítkovické nakopl proti Hradci gól v oslabení

Klíčový byl Szturcův gól v oslabení na 2:2. To běžela 37. minuta. „Od té doby jsme zápas jednoznačně kontrolovali,“ prohlásil Patrik Bartošák.

Szturc si najel před ležícího brankáře Kacetla a poslal puk k levé tyči. „Jeden z obránců tam po mně skočil, ale ustál jsem to a byl jsem sám před brankou, gólman ležel, obránce taky, takže jsem puk potáhnul až do strany a přede mnou už byla prázdná branka,“ popsal svou trefu Roman Szturc.

Královéhradecký brankář Ondřej Kacetl druhou branku hostů označil za nešťastnou náhodu. „Ryan (Potulny) měl brusli na hranici brankoviště, a když jsem se přesouval, tak jsme o sebe škobrtli. Spadl jsem,“ podotkl Kacetl. „Tím gólem jsme se rozhodili a pak nám to vůbec nešlo. Přitom před tím jsme je přehrávali, měli jsme šance...“

Vítkovičtí strhli vedení na svou stranu během 137 vteřin, vítěznou trefu přidal ve 39. minutě střelou od modré čáry Klok. „Takovou dvouminutovku jsme potřebovali, našich hráčů byl najednou plný led,“ pochvaloval si vítkovický trenér Jakub Petr. „Celkově byl ale ten zápas hodně podobný těm předchozím doma se Spartou a Chomutovem.“

To Vítkovičtí vždy vyhráli první třetinu, jenže pak polevili. „I dneska přišla klasická druhá třetina a soupeř skóre otočil,“ řekl Petr.

„Ten gól v naší přesilovce nás musí mrzet. A navíc brzy na to přišel další protiúder,“ řekl hostující trenér Pavel Hynek. „Ve třetí třetině jsme se snažili vysunout forčekink. Střely, šance tam byly, ale domácí dobře bránili. A o větší tlak jsme se v závěru připravili čtyřminutovým vyloučením.“

To seděl na trestné lavici Červený, který vysokou holí zasáhl Baranku. Do toho byl sice vyloučený i domácí Zdráhal, ale hosté při hře bez brankáře neuspěli. „Sedm minut před koncem jsme byli pasivnější,“ uvedl Jakub Petr. „Odstupovali jsme do středního pásma, ale v obraně jsme to zvládli.“