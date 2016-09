Kýhos: Hrubec chytal výborně, ale vůbec se mi nelíbilo, jak jsme bránili

Třinečtí za nejvyšší extraligovou výhru od 22. ledna, po 23 zápasech, mohou děkovat brankáři Šimonu Hrubcovi.

Pochytal všech 34 střel hostů...

„Byl to takový bezstarostný hokej, a kdybychom neměli Šimona v bráně, tak bůhví, jak by ten zápas dopadl,“ prohlásil třinecký trenér Vladimír Kýhos. „Vůbec se mi nelíbilo, jak jsme bránili. Dopředu jsme něco vytvořili, ale měli jsme více pomoct Šimonovi.“

Hrubec souhlasil, že si pořádně zachytal. „Na to, jak to dopadlo, měli hosté hodně střel, dostávali se do šancí,“ uznal gólman po tom, co v extralize vychytal dvacátou nulu. Myslel na ni? „Snažím se na ni nemyslet, protože se mi několikrát vymstilo, že jsem si řekl: Co kdyby nula... A to je jako bumerang. Hned se to vrátí a gól je tam. Snažím se ani nekoukat na časomíru a hrát furt, každý puk.“

Oceláři nastoupili bez zraněného Rastislava Špirka. Místo něj se do prvního útoku posunul Cory Kane. A právě on dal první gól.

Trefil se i centr druhé řady Jiří Polanský, který se ze čtvrté formace dostal do druhé, ke svému letitému parťákovi Martinu Adamskému a ke Zbyňku Irglovi. „Věděl jsem, že Áda má zatím jeden gól, Zbyňa nulu - a přitom to jsou hráči, kteří ke svému výkonu gól potřebují. Moje práce je jim nahrát, dneska jsem to nedokázal, takže v pátek mám reparát,“ zmínil Jiří Polanský duel v Liberci.

Sám se trefil, když tečoval střelu Galvase od modré čáry. A přitom zlomil hůl. „Galus není od nás úplně ten nejtvrdší střelec, takže nevím, jak to dokázal, že mi zlomil čepel,“ usmál se Polanský.