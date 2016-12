Cíl pardubických hokejistů: opět naštvat chomutovského kouče Růžičku

Na slušné slovo byste čekali dlouho. Šéf chomutovské družiny Vladimír Růžička byl po minulém mači v Pardubicích (výhra Dynama 4:1) vzteky bez sebe a celou kabinu zpucoval hlasitým řevem.

A jak se zdá, tak poněkud ostřejší výrazy na Piráty zapůsobily pozitivně. Severočeský mančaft od té doby výsledkově šlape, což dokázal i pondělní výhrou na ledě pražské Sparty.

I Dynamo odešlo z posledního utkání se Zlínem vítězně, byť „jen“ za dva body. Bude se opakovat paralela s obratem a následným triumfem nad Piráty?

„Kéž by. Může nám to psychicky pomoci, ale musíme do zápasu nastoupit od první minuty odhodlaně a neříkat si, že to v průběhu přijde,“ prohlásil pardubický kapitán Tomáš Rolinek.

Chomutov je sice v tabulce sedmý, ovšem v prosinci vyjma domácího střetnutí s Libercem pokaždé bodoval. V kádru má přitom řadu kanonýrů. Mezi jedenáctkou nejpřesnějších snajprů figurují hned čtyři Piráti, jmenovitě Vondrka, Huml, Kämpf a Poletín. I díky nim je Růžičkův výběr co do brankové produktivity čtvrtý nejlepší z celé extraligy.

Jenže vzadu to žádná sláva není, což dokládá druhá nejhorší obrana při domácích zápasech. Ve výsledku to znamená, že zápasy Chomutova často nabízejí atraktivní přestřelky. Výhra Dynama 6:5 v prodloužení při úvodní návštěvě SD arény budiž důkazem...

Při přetahované, kterou červenobílí přetavili ve své první body sezony, sice Rolinek mezi střelci nebyl, ale zato se podílel na obou letošních zvratech proti Ševcům.

„U nich jsme to sice otočili, ale to se nemůže podařit každý zápas. Teď se to zase paradoxně povedlo znovu proti Zlínu, ale příště už to zvládnout nemusíme,“ upozornil „Rolas“.

Právě jeho projektil znamenal vyrovnání. Jubilejní letošní desátou trefu si bude pamatovat dlouho. Síť za gólmanem Kašíkem totiž dostala zabrat. Exkluzivní dělovka prosvištěla do brány po pouhých třech vteřinách od začátku přesilové hry. Nejproduktivnější hráč Dynama přitom suploval na modré obránce.

„Třeba to Pepa Jandač viděl,“ prohodil Rolinek s úsměvem na tváři. „Ale vážně. Zkusili jsme tuto variantu. Příště se tam mohu postavit znovu, ale mohu nastřelit hráče, který by pak ujel a dal by gól. Je to vždycky ošidné, ale naštěstí to tentokrát vyšlo,“ ulevil si.

To, že se na úvod přesilovky sešla na ledě hned pětice útočníků, bylo tak trochu dílem náhody. „Vyplynulo to ze situace. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsme to zkoušeli na tréninku. To určitě ne,“ přiznal šestatřicetiletý borec, pro něhož byla dělovka z první opravdu výjimečná.

„Každý by měl trénovat střely z voleje a mně to sedlo. Byla to životní střela, protože takhle jsem to ještě netrefil. Jsem rád, že to Pardubáci viděli,“ řekl Rolinek.