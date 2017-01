Růžičkův nový život: Moje spokojenost se odráží i v hokeji

Zdá se, že Růžička díky partnerce snadno zapomíná i na korupční aféru a soudy, o nichž se nechce bavit. „Začíná mi tu vlastně úplně nový život,“ říká Růžička o vztahu s o 25 let mladší přítelkyní Marií.

Je vidět, že jste spokojený.

Chomutov sice není Praha, je to velká změna, ale zvykám si tu. S přítelkyní jsme šťastní. Myslím, že se moje spokojenost odráží i v hokeji. Je důležité, jaký máte soukromý život.

Vladimír Růžička s přítelkyní Marií.

Budete se ženit?

To se brzy dozvíte.

Když se tak smějete, tak asi ano, viďte?

Uvidíte.

Evidentně se v Chomutově nenudíte.

Je to sice menší město, takže tu není takové vyžití jako v Praze, kde máte, na co si vzpomenete. To v Chomutově není. Ale moc nás to netrápí, my nejsme nároční. Ano, když je volno, tak skočíme do auta a jedeme do Prahy. Musím přiznat, že jsme tam docela často. Ale já jsem naopak rád, že mám klid od lidí a od všeho.

Opravdu?

Dobré je, že za mnou pořád nechodí novináři. Teď jste přišli vy, ale jinak je tu klídek. To mi vyhovuje. Hodně. Cítím se tu jako doma, protože odtud pocházím. I za rodiči to mám blízko, s přítelkyní za nimi jezdíme dost často. To je dobře, protože už mají přece jenom vyšší věk, takže se jim snažíme vypomoct. Jsem rád, že jsem poblíž. Mám tu i bráchu. A klid mám i na práci. Snažím se tu něco vybudovat.

Rád byste z Chomutova udělal druhou Slavii?

Ve Slavii se to budovalo roky a i teď jdeme správným směrem. Hrozně mi pomáhá vedení a majitelé. I fanoušci jsou docela nadšení, to mi dělá radost. Chceme z Chomutova udělat standardního člena extraligy a rádi bychom se natlačili na Litvínov, což je náš velký konkurent.

Čekal jste, že se vám bude tolik dařit i bez Romana Červenky?

Perfektně ho nahradil Ivan Huml, který s Michalem Vondrkou vytvořil vynikající dvojici. Máme velice slušné tři formace, i obrana je solidní, byť na můj vkus dostáváme pořád hodně gólů. Chceme do desítky, ale máme respekt před každým soupeřem. I poslední Vary proti nám hrály výborně.

Nehrajete spíš o šestku?

Nechci předbíhat, to už je sen. Ještě je před námi dost zápasů a nechci to zakřiknout.

Mužstvo hodně táhne i váš syn, který prožívá asi nejlepší sezonu v extralize. Co na něj říkáte?

Je na něm vidět, že si hodně věří. On byl vždycky hokejista, akorát rychle vyrostl a déle mu trvalo, než si na všechno zvykl. Za poslední roky udělal velký kus práce hlavně v kondici. Ve Slavii ho nastartoval kondiční trenér Lukáš Stránský a tady máme Péťu Švehlu, který je vynikající. Je to vidět, má výborný pohyb. Ruce a hlavu, ty měl vždycky. Ale hokej je dneska o bruslení. Chyběla mu dynamika, větší rychlost. Když ji má, tak v ní umí udělat kličku. Je mu 27 let a má před sebou tři čtyři nejlepší hokejové roky.

Dřív jste ho kritizoval, že není dost důrazný a nehraje do těla. I v tom se zlepšil?

Hlavně ustojí víc soubojů. Celkově se zlepšil. Jsem rád i za něj, že zavřel pusu mnoha lidem, kteří pořád tvrdili, že má protekci. Pro nás je to jeden z klíčových hráčů. Jsem rád, že to takhle daleko dotáhl a možná ještě dotáhne.

Myslíte, že se bude ještě zlepšovat?

Já si myslím, že ještě jo. Teď záleží na něm. Jde mu to hodně a myslím, že v něm ještě něco je.

Je v pohodě i díky tomu, že se oženil?

Vypadá, že je v pohodě, soustředí se na hokej. Jeho hodně ovlivnil suchý trénink. On má silná stehna a nohy celkově, ale potřebuje dynamiku, protože je velký. Většina větších hráčů s tím má problém. On zrychlil a hraje dobře.

Toužíte s Chomutovem prorazit i v play-off?

Můžete mít dobrou základní část, ale play-off je něco jiného. Ale mám tu plno kluků ze Slavie, ti na play-off byli vždycky nejlepší. Uměli ho hrát, od nich se musí ostatní učit.

Jedním z hráčů ze Slavie je i obránce Juraj Valach, jehož manželka v létě při porodu zemřela. Překvapilo vás, jak si po takové tragédii vede?

Je úžasný. To, co se mu stalo, je něco hrozného. Kvůli dětem chtěl zpátky na Slovensko, a už když jsme se loučili, oba jsme měli slzy v očích. Pak se to stalo a ještě hrozilo, že to možná nepřežijou ani děti. Je to obrovská tragédie a hrozně si vážím, jak výborně hraje. Je to pro mě hodně důležitý hráč. Pro něj to bylo strašně těžké, protože je dost citlivý. Ale je vidět, že je to profík. Hodně mu pomáhá kabina, letos je tu výborná parta. To je opravdu důležité.

Zasahujete do ní?

Ne, důvěřuju jí. Potřebuju mít hráče, kterým hrozně věřím. Pak mě nezklamou, to vím. Proto jsem si je sem vzal.

A co jako bývalý kouč reprezentace říkáte na práci vašeho nástupce Josefa Jandače?

Nehrajeme špatně, ani Světový pohár nebyl špatný. Trochu mě překvapuje, že všichni pořád kritizujeme český hokej, ale přitom je vidět, že to není zlé. Sparta se dostala do finále Ligy mistrů, v reprezentaci se prosazují hráči z extraligy. To je dobře. Hlavně naše hráče nepodceňujme, pořád jsou dobří a ve světě se neztratí. Věřím, že na mistrovství můžeme uhrát dobrý výsledek.