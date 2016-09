Sobotka v hokejovém zajetí na Sibiři. Dostane se z něho?

Hokej

Zvětšit fotografii Český útočník Vladimír Sobotka (vpravo) v reprezentačním dresu, archivní foto | foto: Michal Růžička, MAFRA

dnes 6:59

Zrovna ho obklopovali novináři, když rozhovor nečekaně zahájil on sám: „Hlavně se mě neptejte, kde budu hrát. Nevím to.“ Hned po pár vteřinách tak bylo jasné, že zašmodrchaná situace Vladimíra Sobotky ohledně jeho angažmá stále nemá řešení. Dál mu platí kontrakt v ruském Omsku, on sám i jeho agenti by ale chtěli, aby se po Světovém poháru vrátil do NHL.