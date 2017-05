Ano, šel jsem s platem dolů, přiznal Svačina po návratu do Třince

„O Vláďu jsem hodně stál, patří k nejchytřejším útočníkům v lize,“ řekl třinecký kouč Václava Varaďa.

A co na to Svačina? „Potěšilo mě, že Oceláři o mě mají i nadále zájem. Ve Studénce, odkud pocházím, jsem postavil dům a mým snem vždy bylo hrát blízko bydliště,“ uvedl útočník, jenž se do přípravy Třince zapojí 15. května.

Jaká byla sezona v Liberci?

Dostal jsem obrovskou důvěru, takže se vracím nabitý sebevědomím. Věřím, že ho prodám i v Třinci, kde se mi první část angažmá zejména vinou zranění příliš nepovedla. Zdraví je základ, takže už to snad bude dobré. V minulé sezoně jsem vynechal jediné utkání.

Je pravda, že budete mít nižší plat, než když jste do Třince přicházel?

Ano, šel jsem s platem dolů. Sportovní ředitel Honza Peterek říkal, že chce být rozpočtově zodpovědný, a přesto by některé hráče rád udržel. Záleží na každém hráči, jestli na to přistoupí, nebo ne. Souhlasil jsem s tím, protože chci hrát pod Vencou Varaďou, chci hrát za Třinec.

Takže to, že je novým koučem Václava Varaďa, hrálo při vašem návratu velkou roli?

Kdyby byl na střídačce pan Kýhos, tak bych s největší pravděpodobností pokračoval v Liberci. Venca řekl, že mě chce, že mi dá šanci. Když jsem šel do Třince poprvé, tak to byla z 90 procent jeho práce. Pod trenérem Dopitou jsem nedostával tolik příležitostí, ale právě Venca mi umožnil trénovat s juniorkou a pomáhal mi. Jsem rád, že je novým koučem, ale bude záležet jenom na mně, jestli na to mám.

Už tušíte, jakou budete mít v mužstvu roli?

Venca Varaďa říkal, že ví, jaký jsem hráč, co ode mě může čekat. Měl bych hrát na levém křídle, řekl mi i s kým, ale bude záležet jenom na nás, jak se prosadíme.