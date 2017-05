Hokejistou sezony je Vondrka, králem play-off brankář mistrů Čiliak

Michal Vondrka navázal na Romana Červenku, jenž za výkony v dresu Pirátů převzal trofej loni.

Slavnostní večer Tipsport extraligy, na němž byly předány ceny nejlepším hráčům, trenérům a klubům, jinak patřil především novým šampionům z Brna.

Čtyřiatřicetiletý Vondrka prožil vynikající sezonu, bodově svou suverénně nejvydařenější v extralize, když si v 51 zápasech základní části připsal 46 bodů za 23 branek a stejný počet asistencí, což stačilo na pátou příčku v kanadském bodování. Ve vyřazovacích bojích přidal během 17 startů 14 bodů (10+4) a dovedl Chomutov ke čtvrté příčce. V systému play off si klub zahrál semifinále poprvé v historii.

„Byla to náročná sezona, v níž jsem byl herně hodně vytížený, za což jsem však rád. Musím za ni poděkovat ostatním. Že tu stojím, není jen má zásluha, ale celého týmu a mé pětky, v níž jsem hrál. Hlavně pak Ivana Humla, který k nám přišel a s nímž nám to v této sezoně strašně sedlo,“ řekl po převzetí trofeje Vondrka.

Pro dvě ceny si na pódium v pražském hotelu Hilton přišel slovenský brankář Marek Čiliak. Opora Komety při její cestě za titulem byla zvolena nejlepším gólmanem, Cenu Václava Paciny pak Čiliak obdržel coby nejlepší hráč play off. „Byla to nejlepší možná sezona, kterou jsme mohli mít,“ podotkl Čiliak.

Dalšími oceněnými Brňany byli talentovaný Martin Nečas, jenž se stal nováčkem roku, a další forvard Marek Kvapil, držitel Zlaté helmy Sencor za nejlepší akci. Kometa také získala Masarykův pohár pro vítěze play off.

Z Chomutova, který byl největším překvapením závěru sezony, byli mezi dalšími vyhlášenými slovenští hokejisté Juraj Valach (nejlepší obránce) a gólman Ján Laco, který obdržel trofej pro nejčastěji zvoleného nejlepšího hráče utkání.

Nejlepším trenérem se v anketě vyhlašované ČTK stal opět po roce Filip Pešán, který dovedl Liberec znovu do finále. Bílí Tygři sice prohráli sérii s Brnem 0:4 na zápasy, ale obhájili v sezoně Pohár prezidenta ČSLH pro vítěze základní části.

„I když si toho samozřejmě hrozně vážím, vůbec to nechci přeceňovat. Rozhodně to není tak, že bych si teď řekl ‚tak, tady to máte‘. Já jsem hlavně moc rád, že lidé v Liberci zase chodí na hokej a baví se jím,“ prohlásil Pešán.

Ocenění pro nejlepšího střelce převzal díky porci 29 gólů během 51 zápasů základní části stejně jako loni plzeňský forvard Dominik Kubalík. Nejproduktivnějším hráčem základní části byl Lukáš Pech. Vítězství v takzvaném Radegast indexu si vybojoval obránce Jan Výtisk z Vítkovic.

Za nejlepšího sudího byl označen Pavel Hodek.