Zlínský útočník Chytil je zraněný, na kemp nováčků Rangers ale odletí

Na druhou stranu se tak zvyšuje šance, že největší zlínský talent posledních let zůstane i v příští sezoně v extralize. „Tak to také vnímáme. Filipovi ale přejeme, aby se brzy uzdravil a mohl co nejdříve hrát, ať už u nás, nebo v zámoří,“ pronesl generální manažer týmu Aukro Berani Martin Hosták.

Chytil, jehož slavní Rangers draftovali už v úvodním kole, se zranil na turnaji dvacítek ve Finsku. Se sebezapřením zvládl všechna tři utkání, podrobné vyšetření ve Zlíně ale ukázalo, že si přivezl natržený sval na noze.

„I tak platí, že Filip odletí na začátku září na nováčkovský kemp,“ informoval Hosták.

Rangers můžou 17letého útočníka poslat do juniorské ligy, na farmu v AHL nebo si ho nechat v prvním týmu. Chytil by však musel zazářit na kempu nováčků, svalový problém mu však pozici ztěžuje.

Mládežnický reprezentant není jediným marodem ve zlínském týmu. Týden před startem extraligy mají zdravotní potíže klíčoví útočníci – lotyšský kanonýr Roberts Bukarts si minulý týden v domácím zápase s Jihlavou smolně narazil rameno, v úterní venkovní odvetě odstoupil Honejsek.

„Každé zranění hráče základní sestavy je komplikací, ale snad by to nemělo být na delší dobu,“ uklidňuje hlavní trenér Beranů Robert Svoboda. „Je dost času, aby se dali dohromady.“

Zatímco starší ze sourozenecké dvojice Bukartsů se částečně zapojil do středečního tréninku, Honejsek zůstal v civilu.

„Naštěstí je to jenom koňar, začátek sezony bych měl stihnout,“ hlásil Honejsek, se kterým počítají trenéři do centra první nebo druhé formace. „Máme k dispozici hráče v Přerově, ale lepší, když budeme mít Honejska,“ prohodil Svoboda.

V plné zátěži pořád není ani další forvard Pavel Klhůfek, který po návratu do Zlína absolvoval plánovanou operaci nohy.

Ani jeden z marodů dnes nezasáhne do extraligové generálky v Olomouci. V oslabené sestavě Berani prohráli v úterý na ledě extraligového nováčka z Jihlavy 1:3. „V produktivitě musíme přidat. Snažíme se hráče přesvědčit, aby žádnou šanci nepromrhali tím, že nezakončí,“ nabádá Svoboda.

I proto doufá, že bude mít všechna ofenzivní esa brzy pohromadě.